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КСУ обнародовал решение о законности декоммунизации

16 июля, 20:45

Решение обязательно, окончательно и не может быть обжаловано

Фото: facebook.com/ConstitutionalCourtofUkraine
Фото: facebook.com/ConstitutionalCourtofUkraine.

Конституционный суд Украины (КСУ) опубликовал решение, которым признал конституционным закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" (т.наз. закон о декоммунизации).

Суд исходил из того, что закон принят "с целью недопущения повторения преступлений коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, любой дискриминации по национальному, социальному, классовому, этническому, расовому или другим признакам в будущем, восстановления исторической и социальной справедливости, устранения угрозы независимости, суверенитету, территориальной целостности и национальной безопасности Украины".

"В решении отмечается, что коммунистический режим, так же как и нацистский режим, нанес непоправимый ущерб правам человека, поскольку в течение всего периода своего существования осуществлял тотальный контроль над обществом, политически мотивированные преследования и репрессии, а не соблюдал международные обязательства, нарушал принятые им конституции и законы. Как следствие, несколько поколений украинский жили в атмосфере всеобъемлющего страха за отсутствия свободы, находились в условиях произвольного ограничения гражданских, политических и других прав и свобод", - говорится в решении суда.

КСУ акцентирует внимание на том, что красную звезду, перекрещенные серп и молот и другие символы коммунистического режима несколько десятилетий широко использовали антиукраинские силы для распространения атмосферы страха, ненависти и агрессии, для отрицания права украинского народа на собственное независимое государство.

"Выяснив легитимность цели принятия закона и осуществив его всесторонний анализ, Конституционный суд Украины пришел к выводу, что пропаганда коммунистического режима и нацистского режима, публичное использование их символов являются попыткой оправдать тоталитаризм и отрицанием конституционных принципов и демократических ценностей, защита которых является обязанностью всех органов государственной власти, а закон является конституционным", - говорится в сообщении.

Также в суде отметили, что решение обязательно, окончательно и не может быть обжаловано.

Напомним, в 2015 году Верховная Рада запретила пропаганду коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, приняв соответствующий закон о декоммунизации, но в 2017 году его оспорили почти 50 депутатов. 

Как сообщали новости "Сегодня", 9 апреля Верховная Рада приняла закон о декоммунизации. Так, в Украине была запрещена коммунистическая символика, снесены памятники Ленину и другим деятелям коммунизма, переименованы населенные пункты. Читайте подробней, что нужно знать о декоммунизации в Украине.


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Тег закон, КСУ, Конституционный суд, декоммунизация

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Источник:

Интерфакс-Украина

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