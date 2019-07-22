Кто побеждает в мажоритарных округах: оперативные данные ЦИК

ЦИК уже начал подсчет голосов на выборах в Верховную Раду

Фото: REUTERS/Gleb Garanich.

Согласно оперативным данным Центризбиркома, по состоянию на начало ночи понедельника в ряде мажоритарных округов на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины есть данные о подсчете 5 и более процентов протоколов.

Так, в Винницкой области в округе №13 после подсчета 7,23% голосов лидирует самовыдвиженец Петр Юрчишин (44,4). Он опережает представителя партии "Слуги народа" Юрия Максименка (21,99).

В округе №14 после подсчета 9,62% голосов лидирует Ирина Борзова (Слуга народа) -23,17%. У Ивана Мельничука (Европейская солидарность) – 17,6%.

В Волынской области в округе №22 после подсчета 4,76% голосов лидирует Игорь Палица (самовыдвиженец) – 55,46%). У представителя "Слуги народа" Сергея Писачука – 15,4%.

В Днепропетровской области в округе №27 после подсчета 6,89% лидирует Вячеслав Медяник ("Слуга народа") – 31,5%. Он опережает самовыдвиженца Игоря Майденка (16,43%) и Сергея Никитина ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 15,06%.

В округе №33 после подсчета 5,68% голосов лидирует Юрий Корявченков ("Слуга народа") – 44,51%. Он опережает Вадима Щекина ("Оппозиционный блок") – 16,77%.

В Донецкой области в округе №57 после подсчета 7,96% голосов, побеждает Вадим Новинский ("Оппозиционный блок") – 44,19%. У Вячеслава Салгалова ("Слуга народа") – 24,86%.

В Житомирской области в округе №62, где подсчитано 7,61% голосов, побеждает Игорь Герасименко ("Слуга народа") – 45,58%. У самовыдвиженца Борислава Розенблата – 5,26%.

В округе №67 после подсчета 10,8% голосов лидирует самовыдвиженец Виктор Развадовский – 45,09%, у Сергея Кузьминых ("Слуга народа") – 24,4%.

В Закарпатской области в округе №69 после подсчета 6,76% голосов лидирует Виктор Балога ("Единый центр) – 42,27%. У Эдгара Токаря ("Слуга народа") – 39,18%.

В округе №73 после подсчета 6,08% голосов лидирует самовыдвиженец Владислав Поляк – 49,94%, у самовыдвиженца Василия Брензовича – 22,07%. У Павла Балоги ("Единый центр") – 10,29%.

В Ивано-Франковской области в 83 округе после подсчета 4,9% голосов лидирует Оксана Савчук ("Свобода") – 53,06%. У Андрея Сторожука ("Слуга народа") – 26,53%.

В округе №87 области после подсчета 5,12% голосов побеждает Зиновий Андриевич ("Слуга народа") – 39,49%. У "свободовца" Михаила Иваночко – 12,35%.

В Киевской области в округе №91 после подсчета 8,48% голосов, у Олега Дунды ("Слуга народа") – 29,44%. У самовыдвиженца Руслана Сольвара – 26,84%.

В Кировоградской области в округе №100 после подсчета 5,6% голосов лидирует Игорь Мудрий ("Слуга народа") 35,57%. У Юрия Крутько ("Аграрная партия") – 16,98%.

В округе №103 после подсчета 11,23% голосов побеждает Олег Воронько ("Слуга народа") – 33,84%, у Виталия Журавлева ("Батькивщина") – 14,44%.

Во Львовской области в округе №120 после подсчета 7,81% голосов побеждает самовыдвиженец Ярослав Дубневич – 46,99%, у Тараса Елейко ("Голос") – 18,32%.

В Николаевской области в 130 округе после подсчета 7,72% голосов выигрывает Игорь Негулевский ("Слуга народа") – 37,48%. У Владимира Фроленко ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 19,16%.

В Полтавской области в округе №144 после подсчета 11,76% голосов лидирует самовыдвиженец Александр Мамай – 35,7%, у Дмитрия Налетова ("Слуга народа") – 29,85%, а у самовыдвиженца Сергея Каплина – 6,76%.

В округе №147 после подсчета 17,74% голосов лидирует самовыдвиженец Олег Кулинич – 39,23%, у Сергея Дудник ("Слуга народа") 28,67%.

В Ровенской области в округе №152 после подсчета 14% протоколов лидирует Александр Ковальчук ("Слуга народа") 26,87%, у Олега Осуховского ("Свобода") – 12,31%.

В Тернопольской области в округе №164 после подсчета 18,5% голосов есть два лидера: Михаил Головко ("Свобода") 21,23% и Игорь Васылив ("Слуга народа") – 20,94%.

В округе №167 после подсчета 19,33% голосов лидирует Владимир Шматько ("Сила людей") – 25,01% и кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Гевко – 19,78%.. Далее с существенным отрывом идет баллотирующийся от партии "Европейская солидарность" Олег Барна – 9,15%.

В Харьковской области в округе № 171 после обработки 8,33% протоколов лидирует с 36,21% голосов кандидат от "Слуги народа" Виктория Кинзбурская. Ее ближайший конкурент, кандидат от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Андрей Лесик имеет поддержку 27,44% избирателей.

В округе №172 при подсчете 6,32% протоколов практически вровень и существенно опережая остальных конкурентов идут кандидат-самовыдвиженец Владимир Мысык (45,62% голосов) и кандидат от "Слуги народа" Юрий Здебский (42,85%).

В 176 округе после обработки 5,69% протоколов с 43,18% голосов лидирует кандидат от Оппозиционного блока" Дмитрий Шенцев. Его ближайший конкурент, кандидат от "Слуги народа" Александр Счисленок набирает 30,57% голосов, а кандидат от "Оппозиционной платформы за жизнь" Дмитрий Новицкий удерживает третье место с поддержкой 17,58% голосов.

В округе №177 после обработки 7,36% протоколов лидирует с 39,49% кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Любота. За ним идут кандидат от "Оппоблока" Виктор Остапчук (26,76% голосов) и кандидат от "ОПЗЖ" Сергей Радько с 24,81% голосов.

В округе № 181 после обработки 10,18% протоколов лидерство удерживают кандидат-самовыдвиженец, супруга первого номера в избирательном списке "Оппозиционного блока" Евгения Мураева Валерия (32,83% голосов) и кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Мыкиша (30,4% голосов).

В Хмельницкой области в округе №189 после обработки 9,54% протоколов лидирует с 30,89% голосов кандидат от "Слуги народа" Елена Копачук. За ней идут самовыдвиженцы Андрей Шинько, Вадим Лозовой и Александр Буханевич с поддержкой в 22,01%, 17,41% и 15,29% соответственно.

В Черкасской области в округе № 199 после обработки 4,83% протоколов лидирует с 46,94% голосов кандидат-самовыдвиженец, Валентин Нечипоренко. Его ближайший конкурент – кандидат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк имеет на треть меньшую поддержку (30,38%), а баллотирующаяся как самовыдвиженец действующая нардеп Светлана Залищук находится на третьем месте с поддержкой 7,38% избирателей.

В Черновицкой области в округе №204 после обработки 4.48% протоколов уверенно лидирует кандидат от "Слуги народа" Валерий Божик (56% голосов), который в несколько раз опережает ближайшего конкурента – действующего нардепа, лидера фракции "Народный фронт" Максима Бурбака, который баллотируется как самовыдвиженец (17,95% голосов).

В Киеве в округе № 212 после обработки 8.88% протоколов лидирует кандидат от "Слуги народа" Максим Перебийнис, за которого проголосовали 35,42% избирателей. У его ближайшего конкурента 18.69% голосов избирателей.

В столичном округе №222 после обработки 5.74% протоколов лидирует с существенным отрывом (55,95% голосов) кандидат от партии "Слуга народа" Роман Грищук. Ближайший конкурент, кандидат от ВО "Свобода" Владимир Назаренко набирает 11,08% голосов. За ним с поддержкой в 9,09% голосов следует кандидат-самовыдвиженец, действующий нардеп Дмитрий Андриевский.

В Украине завершились внеочередные выборы в Верховную Раду. В 20:00 закрылись все избирательные участки. Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.

Большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов"

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