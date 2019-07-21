Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов

Большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна

Верховная Рада Украины. Фото: AFP

В Украине завершились внеочередные выборы в Верховную Раду. В 20:00 закрылись все избирательные участки. Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.

Тем временем ряд социологических служб обнародовали результаты экзит-полов. Согласно данным Национального экзит-пола, проведенного Фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", Киевским международным институтом социологии (КМИС) и Украинским центром экономических и политических исследований им. Александра Разумкова, предпочтения избирателей в одномандатном избирательном округе (голосование за списки партий) распределились следующим образом:

Партия Слуга народа – 43,9% голосов

Партия Оппозиционная платформа – За жизнь – 11,5% голосов

Партия Европейская Солидарность – 8,9% голосов

Партия Батькивщина – 7,6% голосов

Партия Голос – 6,3% голосов

Другие партии не преодолели барьер в 5% голосов, потому в парламент не проходят. Согласно закону о выборах народных депутатов Украины, их голоса распределяются пропорционально среди победителей выборов. Отметим, что обнародованный экзит-пол – промежуточный (это данные на 18.00). Окончательные данные (по состоянию на момент закрытия участков) будут обнародованы в 22:00. Впрочем, как показывает практика, цифры в итоге корректируются незначительно. Таким образом, уже сейчас можно говорить, кто из кандидатов, представленных в избирательных списках политических сил, избран в Верховную Раду.

Кандидаты, избранные народными депутатами по спискам партии Слуга народа:

1. Разумков Дмитрий Александрович.

2. Стефанчук Руслан Алексеевич.

3. Венедиктова Ирина Валентиновна.

4. Арахамия Давид Георгиевич.

5. Янченко Галина Игоревна.

6. Федоров Михаил Альбертович.

7. Корниенко Александр Сергеевич.

8. Красносельская Анастасия Олеговна.

9. Ткаченко Александр Владиславович.

10. Беленюк Жан Венсанович.

11. Бабак Сергей Витальевич.

12. Криклий Владислав Артурович.

13. Шуляк Елена Алексеевна.

14. Наталуха Дмитрий Андреевич.

15. Ясько Елизавета Алексеевна.

16. Оржель Алексей Анатольевич.

17. Герус Андрей Михайлович.

18. Радуцкий Михаил Борисович.

19. Монастырский Денис Анатольевич.

20. Гетманцев Даниил Александрович.

21. Малюська Денис Леонтьевич.

22. Холодов Андрей Иванович.

23. Лерос Гео Багратович.

24. Кальченко Сергей Витальевич.

25. Ткаченко Максим Николаевич.

26. Чернев Егор Владимирович.

27. Юраш Святослав Андреевич.

28. Сушко Павел Николаевич.

29. Верещук Ирина Андреевна.

30. Кубраков Александр Николаевич.

31. Диденко Юлия Александровна.

32. Соломчук Дмитрий Викторович.

33. Ананченко Михаил Олегович.

34. Коваленко Анна Николаевна.

35. Неклюдов Владлен Михайлович.

36. Кривошеев Игорь Сергеевич.

37. Ионушас Сергей Константинович.

38. Завитневич Александр Михайлович.

39. Струневич Вадим Олегович

40. Воронов Владимир Анатольевич.

41. Аристов Юрий Юрьевич.

42. Кисель Юрий Григорьевич.

43. Галайчук Вадим Сергеевич.

44. Ковалев Артем Владимирович.

45. Стернийчук Валерий Александрович.

46. Михайлюк Галина Олеговна.

47. Бабий Роман Вячеславович.

48. Качура Александр Анатольевич.

49. Новосад Анна Игоревна.

50. Культенко Артем Валерьевич.

51. Марусяк Олег Романович.

52. Кириченко Николай Александрович.

53. Третьякова Галина Николаевна.

54. Халимон Павел Витальевич.

55. Мошенец Елена Владимировна.

56. Саладуха Ольга Валерьевна

57. Коваль Ольга Владимировна.

58. Загоруйко Алина Леонидовна

59. Бондаренко Олег Владимирович

60. Крячко Михаил Валерьевич

61. Бардина Марина Олеговна.

62. Марченко Людмила Ивановна.

63. Юнаков Иван Сергеевич.

64. Володина Дарья Артемовна.

65. Савченко Ольга Станиславовна.

66. Гринчук Оксана Анатольевна.

67. Козак Владимир Васильевич.

68. Лысюк Андрей Александрович.

69. Сова Александр Георгиевич.

70. Ватрас Владимир Антонович.

71. Мулик Роман Миронович.

72. Тарасов Олег Сергеевич.

73. Костюх Анатолий Вячеславович.

74. Брагарь Евгений Вадимович.

75 Безгин Виталий Юрьевич.

76. Салийчук Александр Вячеславович.

77. Репина Элла Анатольевна.

78. Пушкаренко Арсений Михайлович.

79. Заблоцкий Марьян Богданович.

80. Клочко Андрей Андреевич.

81. Овчинникова Юлия Юрьевна.

82. Мережко Александр Александрович.

83. Устенко Алексей Олегович.

84. Кабанов Александр Евгеньевич.

85. Вениславский Федор Владимирович.

86. Булах Лада Валентиновна.

87. Петруняк Евгений Васильевич.

88. Мариковский Александр Валерьевич.

89. Федиенко Александр Павлович.

90. Мотовиловец Андрей Викторович.

91. Колесник Анна Сергеевна.

92. Богуцкая Елизавета Петровна.

93. Нагаевский Артем Сергеевич.

94. Потураев Никита Русланович.

95. Якименко Павел Витальевич.

96. Кунаев Артем Юрьевич.

97. Припутень Дмитрий Сергеевич.

98. Павлюк Максим Васильевич.

99. Мокан Василий Иванович.

100. Пидласа Роксолана Андреевна.

101. Торохтий Богдан Григорьевич.

102. Дмитриева Оксана Александровна.

103. Шол Маргарита Витальевна.

104. Костин Андрей Евгеньевич.

105. Горбенко Руслан Александрович.

106. Жупанин Андрей Викторович.

107. Тистык Ростислав Ярославович.

108. Кравчук Евгения Михайловна.

109. Яковлева Нелли Ильинична.

110. Гривко Сергей Дмитриевич.

111. Павловский Петр Иванович.

112. Аллахвердиева Ирина Валерьевна.

113. Винтоняк Елена Васильевна.

114. Заславский Юрий Иванович.

115. Задорожный Андрей Викторович.

116. Шипайло Остап Игоревич.

117. Шинкаренко Иван Анатольевич.

118. Совгиря Ольга Владимировна.

119. Крейденко Владимир Викторович.

120. Тарасенко Тарас Петрович.

121. Сольский Николай Тарасович.

122. Фролов Павел Валерьевич.

123. Новиков Михаил Николаевич.

124. Подгорная Виктория Валентиновна.

125. Хоменко Елена Викторовна.

126. Остапенко Анатолий Дмитриевич.

Кандидаты, избранные народными депутатами по спискам партии Оппозиционная платформа – За жизнь

1. Бойко Юрий Анатольевич.

2. Рабинович Вадим Зиновьевич.

3. Медведчук Виктор Владимирович.

4. Королевская Наталия Юрьевна.

5. Левочкин Сергей Владимирович.

6. Нимченко Василий Иванович.

7. Шуфрич Нестор Иванович.

8. Ларин Сергей Николаевич.

9. Дунаев Сергей Владимирович.

10. Козак Тарас Романович.

11. Столар Вадим Михайлович.

12. Иоффе Юлий Яковлевич.

13. Папиев Михаил Николаевич.

14. Абрамович Игорь Александрович.

15. Исаенко Дмитрий Валерьевич.

16. Скорик Николай Леонидович.

17. Суркис Григорий Михайлович.

18. Кисилев Игорь Петрович.

19. Загородний Юрий Иванович.

20. Бурмич Анатолий Петрович.

21. Левочкина Юлия Владимировна.

22. Колтунович Александр Сергеевич.

23. Мамка Григорий Николаевич.

24. Кальцев Владимир Федорович.

25. Павленко Юрий Алексеевич.

26. Приходько Наталья Игоревна.

27. Черный Виктор Иванович.

28. Борт Виталий Петрович.

29. Макаренко Михаил Васильевич.

30. Волошин Олег Анатольевич.

31. Плачкова Татьяна Михайловна.

32. Пузанов Александр Геннадьевич.

33. Мамоян Суто Чолоевич.

Кандидаты, избранные народными депутатами по спискам партии Европейская Солидарность

1. Порошенко Петр Алексеевич.

2. Парубий Андрей Владимирович.

3. Геращенко Ирина Владимировна.

4. Забродский Михаил Витальевич.

5. Федина София Романовна.

6. Джемилев Мустафа.

7. Зинкевич Яна Вадимовна.

8. Чийгоз Ахтем Зейтуллайович.

9. Синютка Олег Михайлович.

10. Климпуш-Цинцадзе Иванна Орестовна.

11. Герасимов Артур Владимирович.

12. Кубив Степан Иванович.

13. Фриз Ирина Васильевна.

14. Южанина Нина Петровна.

15. Луценко Ирина Степановна.

16. Сюмар Виктория Петровна.

17. Арьев Владимир Игоревич.

18. Павленко Ростислав Николаевич.

19. Величкович Николай Романович.

20. Алексеев Сергей Олегович.

21. Князевич Руслан Петрович.

22. Саврасов Максим Витальевич.

23. Ионова Мария Николаевна.

24. Бойко Наталья Андреевна.

25. Вятрович Владимир Михайлович.

26. Никорак Ирина Петровна.

Кандидаты, избранные народными депутатами по спискам партии Батькивщина:

1. Тимошенко Юлия Владимировна.

2. Тарута Сергей Алексеевич.

3. Наливайченко Валентин Александрович.

4. Соболев Сергей Владиславович.

5. Кондратюк Елена Константиновна.

6. Кириленко Иван Григорьевич.

7. Кожемякин Андрей Анатольевич.

8. Немыря Григорий Михайлович.

9. Власенко Сергей Владимирович.

10. Дубиль Валерий Александрович.

11. Абдуллин Александр Рафкатович.

12. Крулько Иван Иванович.

13. Лабунская Анжелика Викторовна.

14. Бондарев Константин Анатольевич.

15. Цимбалюк Михаил Михайлович.

16. Данилов Виталий Богданович.

17. Белькова Ольга Валентиновна.

18. Кучеренко Алексей Юрьевич.

19. Николаенко Андрей Иванович.

20. Волынец Михаил Яковлевич.

21. Пузийчук Андрей Викторович.

22. Шкрум Алена Ивановна.

Кандидаты, избранные народными депутатами по спискам партии Голос:

1. Вакарчук Святослав Иванович.

2. Клименко Юлия Леонидовна.

3. Рудык Кира Александровна.

4. Железняк Ярослав Иванович.

5. Устинова Александра Юрьевна.

6. Макаров Олег Анатольевич.

7. Юрчишин Ярослав Романович.

8. Рахманин Сергей Иванович.

9. Бобровская Соломия Анатольевна.

10. Стефанишина Ольга Анатольевна.

11. Курдыдык Александр Александрович.

12. Цабаль Владимир Владимирович.

13. Осадчук Андрей Петрович.

14. Костенко Роман Васильевич.

15. Лозинский Роман Михайлович.

16. Совсун Инна Романовна.

17. Василенко Леся Владимировна.

18. Умеров Рустем Энверович.

Разумеется, для получения окончательных списков необходимо дождаться официальных результатов Центризбиркома. Сайт "Сегодня" продолжает внимательно следить за подсчетами голосов, в том числе поданных за кандидатов в мажоритарных округах. Самая актуальная информация будет подаваться в режиме онлайн.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет онлайн-хронику выборов в Верховную Раду 2019.

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