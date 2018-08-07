"Кто сказал, что Путин вечен": Тука дал прогноз, когда Россия заплатит за агрессию против Украины

Сегодня, 14:01

Страну-агрессора принуждают выплачивать компенсацию разными методами – санкции, отчуждение зарубежного имущества, активов

Георгий Тука. Фото из открытых источник
Георгий Тука. Фото из открытых источник

Москве придется возместить убытки, которые Украина понесла в результате российской агрессии, но этот процесс не будет быстрым. Об этом в интервью "Апострофу" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука

"Не надо обманывать ни себя, ни наших людей, рассказывая о том, что только подсчитаем, только будет решение суда – и на следующий день Россия нам все компенсирует. Это не соответствует действительности. Надо быть реалистами, честными перед собой и перед гражданами. Представим себе ситуацию: 1944 год, кто тогда мог какие-то даты называть, когда Германия будет компенсировать убытки? Но факт есть факт, он состоялся. Убытки были уплачены", – сказал он.

При этом Тука подчеркнул, что Москва будет оказывать противодействие этому процессу.

"Кто сказал, что Путин вечен и Россия в современном виде тоже вечная? Я прекрасно осознаю, что будет оказано огромное сопротивление как со стороны самой Российской Федерации, так и будут применены международные механизмы с привлечением различных пророссийских политических или международных структур для лоббирования интересов РФ именно в этом вопросе. Но это абсолютно не свидетельствует о том, что, во-первых, этого не надо делать и, во-вторых, что это невозможно. Я убежден, что именно так и будет, но когда это произойдет, это зависит от многих внешних факторов", – сказал замминистра.

Он также отметил, что страну-агрессора принуждают выплачивать компенсацию разными методами – санкции, отчуждение зарубежного имущества, активов.

Ранее Георгий Тука озвучил коварные планы президента РФ Владимира Путина по Украине.
Россия, Украина, Путин, Тука

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