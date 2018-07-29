Ползучая аннексия всей Украины: Тука озвучил коварные планы Путина

Сегодня, 09:48

Чиновник назвал три сценария, который Кремль попытается реализовать в Украине в ближайшие месяцы

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Украина вступает в самый опасный период в своей новейшей истории – Россия попытается захватить контроль над страной благодаря будущим выборам: в предвыборный период Кремль попытаться устроить внутренние распри и поссорить Киев с Западом. Об этом написал в Facebook заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука

"Примерно год назад стало понятно, что Россия будет пытаться реализовать в Украине сценарий "ползучей аннексии". Прекрасно ориентируясь в реалиях нашего политикума, Кремль будет играть на противоречиях патриотической части политиков ("два украинца – три гетмана") с одной стороны, и, консолидируя пророссийский электорат вокруг единого кандидата, – с другой стороны", – написал Тука.

Он считает, что Украина вступает в самый опасный период в своей новейшей истории: аннексия Крыма и война на Востоке – с одной стороны, и турбулентность предвыборного процесса – с другой. Чиновник уверен, что еще вчерашние соратники будут выливать друг на друга компроматы, используя для этого СМИ, спецслужбы, "своих экспертов" и многое другое.

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"Вместе с тем, российские руководители далеко не дураки. Они прекрасно понимают откровенно пркКремлевская партия (лидер) не имеют никаких шансов. Поэтому будут использоваться "нейтральные" штампы: "прямые переговоры с Донецком" (на чем настаивает Кремль с 2014 года), "восточно-европейская Швейцария" (чтобы не НАТО), "восстановление утраченных связей" (разумеется, с Россией), "нужно средства тратить на пенсии, а не на танки", – объяснил замминистра.

По его мнению, Кремль будет пытаться испортить имидж Украины в глазах ее союзников. Тука назвал три сценария Путина, которые будут использоваться против Украины.

"Первый: создавая внутри страны искусственные, но болезненные, проблемы, демонстрировать "институцианальну несостоятельность киевской хунты". Второй: делая сенсационные разоблачения коррупционных действий власти (реальные и вымышленные), россияне будут распространять тезис о безуспешности сотрудничества (Запада с Киевом) с насквозь коррумпированным режимом. Третий: организуя ряд провокаций, Кремль будет распространять тезис о формировании "фашизма" в Украине", – подчеркнул чиновник.

Как писал российский политолог Андрей Пионтковский, Путину сейчас невыгодна война, но и Украину не отпустит. Военная кампания Кремля в Украине провалилась, и теперь он нашел другой вариант. Хозяин Кремля будет делать ставку на украинские выборы и рассчитывает на сдачу украинской независимости.

О коварном сценарии Путина в Украине рассказал и координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук. Он считает, что относительное затишье на востоке Украины – это временная мера и стоит ожидать сюрпризов от России.
Россия, выборы, Путин, Тука

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Источник:

"Сегодня"

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