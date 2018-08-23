Кучма назвал три главные ошибки, допущенные в Украине за время независимости

Ошибки допускали все главы государства на протяжении более чем 20 лет

Главные ошибки Украины за время своей независимости связаны с отказом от ядерного оружия и правлением экс-президент Виктора Януковича.

Такое мнение высказал второй президент Украины Леонид Кравчук в интервью "Радио Свобода" по случаю празднования 24 августа 27-й годовщины независимости страны.

"То, как мы отказались от ядерного оружия и подписали Будапештский меморандум без настоящих гарантий безопасности от всех великих держав. Мы (и я, и предыдущая власть, и разрабатывала этот документ) оказались не готовы к тому, что в мировой политике такого уровня обещания могут быть пустыми, что возможны такие лицемерие и цинизм", – рассказал он.

Второй ошибкой Кучма назвал период, когда он ушел из власти (начало правления Виктора Ющенко).

"То, как властью была упущена энергетика нации после Оранжевой революции, как бездарно проводилась кадровая и экономическая политика в 2005-2006 годах. Это привело не только к позорному падению темпов роста, но и к унынию и апатии народа. Исторический шанс тогда был потерян", – подчеркнул экс-гарант.

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А закрепил проблемы Украины Виктор Янукович, который за время президентства узурпировал власть.

"То, как Януковичу позволили узурпировать власть в 2010 году, что привело к насилию над Конституцией, отмене политреформы, подписанию Харьковских соглашений, впрочем, и к отказу от ассоциации с Евросоюзом", – резюмировал Кучма.

В прошлом году сайт "Сегодня" писал о главных достижениях Украины за годы независимости. Наша страна покорила международную спортивную арену, дважды приняла "Евровидение" и провела чемпионат Европы по футболу, а в 1997-м в Украине появился первый космонавт.

Также мы писали о главных событиях из жизни страны с 1991 года. За эти годы страна пережила становление как парламентско-президентская республика, избрала пять президентов, ввела национальную валюту и заняла свое место на международной арене.