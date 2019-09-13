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Кучма: Решение по "формуле Штайнмайера" должны принять "нормандская четверка"

13 сентября, 14:32

Участников «нормандского формата» не особо волнуют интересы Украины в разрешении кризиса, считает экс-президент

/ Фото: president.gov.ua

Решение по осуществлению "формулы Штайнмайера" на Донбассе должны принять лидеры стран "нормандского формата", а не на переговорах в Минске. Об этом заявил журналистам представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.

По его мнению, решение по "формуле Штайнмайера" должны принять лидеры "нормандского формата". Одним из пунктов формулы являются выборы в ОРДЛО. Однако Кучма категорически отвергает их проведение в нынешних условиях.

"Ну какие выборы, когда люди ходят с оружием? Выборы можно проводить тогда, когда войска ушли из Украины и когда тяжелая техника ушла, когда украинская власть появилась, когда могут приехать туда журналисты. А сегодня так быстро все хотят эту проблему решить, так как, я понимаю, (президент Франции) Макрон себя ведет ... Но действительно мы не видим, чтобы это было в интересах Украины, по большому счету. Мы же не знаем их ("нормандской четверки" – ред.) позиции. Потому что есть позиция Кремля, позиция Макрона, и позиция Германии, а тем более, есть еще позиция, к которой прислушиваются, – представителя Соединенных Штатов (Курта) Волкера", – заявил представитель Украины в ТКГ.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин объяснил, почему на самом деле "формулы Штайнмайера" не существует. По его словам, Россия совершенно по-своему пытается интерпретировать как Минские договоренности, так и "формулу Штайнмайера" с механизмом введения в действие закона об особом статусе Донбасса.

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Отметим, Россия продолжает настаивать на осуществлении "формулы Штайнмайера" на Донбассе, которая предусматривает, среди прочего, особый статус для Донбасса, проведение там местных выборов, амнистию для боевиков. А Россия в свою очередь должна вывести своих солдат и технику с Донбасса. Стоит отметить, что руководство Украины подписало закон об особом статусе. Однако особый порядок местного самоуправления вступает в силу после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления – Ред.), в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины". Россия же не выполняет эти условия.

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Донбасс Кучма нормандский формат формула штайнмайера

Источник: УНИАН

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