Кулеба: Россия очень боится проиграть Украине в международных судах

Украина подала массу исков против России – от газовых споров и до нарушений морского права. Какие-то уже выиграны, а по некоторым разбирательства в самом разгаре. В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Москва очень боится юридической ответственности.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

Он отметил, что поставил цель перед своей командой юридических советников привлечь Россию к ответственности за все нарушения международного права.

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"Я хочу, чтобы имена юридических советников были вписаны золотыми буквами в историю международного права. Потому что они в международных судах победят великую державу, постоянного члена Совбеза ООН и грубого нарушителя международного права. Мы вовремя подадим сильный меморандум по международному морскому трибуналу. То есть "пожар идет по плану", мы будем работать планово, четко, жестко и с неизменной целью привлечения к юридической ответственности", – сказал Кулеба.

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Министр сказал, что россияне особенно трепетно ​​относятся именно ко всем юридическим фиксациям и процессам. Он объяснил, почему.

"Потому что понимают, что политика – это политика, это борьба нарративов. Но если ты "попадаешь" уже юридически, то придется расплачиваться. На годы будут жесткие юридические аргументы. А противодействовать политическими аргументами против юридических гораздо сложнее. Поэтому они будут очень много внимания уделять тому, чтобы не проиграть в таких спорах", – подчеркнул глава МИД Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", последней крупной победой Украины в международных судах стал спор "Нафтогаза" и "Газпрома" по газу, в результате которого Стокгольмский арбитраж обязал россиян выплатить Украине крупную сумму. В декабре 2019-го, под Новый год, "Газпром" выплатил Украине почти 3 млрд долларов. Украина, в свою очередь, отказалась от дальнейших исков к "Газпрому" на сумму около 12 млрд долларов.

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