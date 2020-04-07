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  1. Новости политики

Кулеба: Украина не даст избежать Ирану ответственности за крушение самолета МАУ

7 апреля, 01:24

Елена Кузьмич

Посольство Украины направило ноту для того, чтобы официально была разъяснена позиция Ирана

Украина не позволит Ирану избежать ответственности за катастрофу самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" и ждет официальных объяснений от Тегерана из-за заявления члена парламента страны о том, что иранские военные "хорошо выполнили свои обязанности", сбив авиалайнер "МАУ" в январе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов.

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"Посольство направило ноту для того, чтобы официально была разъяснена позиция Ирана... Мы должны опираться на официальную информацию. Потому когда мы получим официальную информацию от Ирана, мы будем делать соответствующие выводы. Но мы ни в коем случае не позволим Ирану избежать ответственности за ту трагедию, которая случилась, и будем работать с ними для того, чтобы получить "черные ящики", для того, чтобы согласовать параметры юридической ответственности за то, что произошло, и в этом мы будем действовать не одни, а вместе с нашими партнерами, прежде всего с Канадой", – заметил он.

Ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина ожидает немедленного объяснения от Ирана после скандального заявления о сбитом лайнере МАУ.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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Иран крушение самолет Украина МАУ

Источник: Интерфакс-Украина

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