Лавров назвал условия по Донбассу для проведения встречи "нормандской четверки"

Россия настаивает на реализации процесса по разведению сил и средств на Донбассе у населенных пунктов Петровское, Золотое и Станица Луганская, так как без этого не может быть новой встречи "нормандской четверки". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

По его словам, идея проведения саммита в "нормандском формате" обсуждалась во время его недавнего визита в Берлин и Париж. Однако министр озвучил условия Москвы для такой встречи.

"Пока такая сугубо конкретная договоренность первых лиц государств "нормандской четверки" о трех конкретных населенных пунктах (где должно быть осуществлено разведение вооружений – ред.) не будет выполнена, проводить очередной саммит будет не очень хорошо для репутации "нормандского формата". Не говоря уже о том, что в политической области такая элементарная вещь, как известная многим "формула Штайнмайера" не может быть положена на бумагу уже два с половиной года", – сказал Лавров.

Отметим, что, выдвигая условия, глава МИД РФ должен был бы вспомнить, как в начале марта боевики сорвали разведение сил на Донбассе. Они открыли огонь в районе двух населенных пунктов уже буквально спустя час после очередного полного прекращения огня, в результате чего отвод вооружений не состоялся. В то же время Украина заявляла, что готова отводить силы от Станицы Луганской. Также украинская сторона подтвердила готовность и в дальнейшем делать все возможное для выполнения договоренностей ТКГ относительно перемирия на фронте.

Говоря о "формуле Штайнмайера" стоит вспомнить встречу глав МИД "нормандской четверки" 11 июня, во время которой случился спор по Донбассу. В Берлине главы МИД никак не могли решить, что первым должно быть – особый статус для Донбасса или выборы.

Напомним, Россия продолжает настаивать на осуществлении "формулы Штайнмайера" на Донбассе, которая предусматривает, среди прочего, особый статус для Донбасса, проведение там местных выборов, амнистию для боевиков. А Россия в свою очередь должна вывести своих солдат и технику с Донбасса. Стоит отметить, что у президента Украины уже подписал соответствующий закон. Однако особый порядок местного самоуправления вступает в силу после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления – Ред.), в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины". Россия же не выполняет эти условия.