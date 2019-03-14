Лавров пожаловался еврокомисару на "визовую дискриминацию" для Крыма

Представителям оккупационных властей полуострова уже неоднократно отказывали в поездках в Евросоюз

Фото: AFP

Лавров пожаловался еврокомисару на "визовую дискриминацию" для Крыма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/903/578/5c79035789b24.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/903/578/5c79035789b24.jpg 2019-03-14T15:37:38+02:00 Политика Представителям оккупационных властей полуострова уже неоднократно отказывали в поездках в Евросоюз

Министр иностранных дел России Сергей лавров встретился с еврокомиссаром по миграции, внутренним делам и вопросам гражданства Димитрисом Аврамопулосом, которому пожаловался на "визовую дискриминацию" для крымчан. Об этом шла речь на полях 62-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам.

Дипломаты в ходе беседы обсуждали вопросы сотрудничества России и Евросоюза в сфере свободы, безопасности, борьбы с наркотиками и правосудия. С российской стороны было подчеркнуто, что восстановление полноценного взаимодействия на правоохранительном треке способно внести заметный вклад в оздоровление отношений между Москвой и Брюсселем.

Во время разговора Лавров напомнил о "визовых притеснениях" крымчан.

"Министр привлек внимание собеседника к недопустимости продолжения Евросоюзом "визовой дискриминации" жителей Крыма и Севастополя, а также к важности создания условий для безопасного возвращения на родину сирийских беженцев", – говорится в сообщении МИД РФ.

Напомним, осенью 2017 года Австрия отказала крымским журналистам в визах, что разозлило Лаврова. Журналисты из Крыма были зарегистрированы в качестве участников совещания ОБСЕ в Вене, но попасть туда не смогли.

А в сентябре 2018 года уже Швейцария не впустила "замминистра Крыма" на сессию СПЧ ООН. В МИД РФ пожаловались, что Женева отказала Айдеру Аблятипову в выдаче визы.

Отметим, что безвизовый режим с Евросоюзом для Украины не распространяется на оккупированные территории. Жители свободных территорий могут свободно путешествовать без виз в 86 стран мира.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

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