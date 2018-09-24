Швейцария не впустила "замминистра Крыма" на сессию СПЧ ООН

У Сергея Лаврова пожаловались, что Женева отказала Айдеру Аблятипову в выдаче визы

"Заместитель министра образования, науки и молодежи" оккупационных властей Крыма Айдер Аблятипов не сможет попасть на 39-ую сессию Совета ООН по правам человека, которая с 10 по 28 сентября проходит в Женеве.

Швейцарские власти не выдали Аблятипову визу, пожаловались в министерстве иностранных дел России 24 сентября.

"Разочарованы решением властей Швейцарии отказать в выдаче визы в Москве заместителю министра образования, науки и молодежи Республики Крым А.С. Аблятипову", – сокрушаются во внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, у Сергея Лаврова признались, что Россия обращалась к Швейцарии с просьбой о выдаче визы, однако Женева не послушала. Таким образом, в Кремле считают, что их представителю не дали донести свою оценку "реальной картины происходящего на полуострове Крым".

Напомним, что в июле Евросоюз поддержал "Крымскую декларацию США", назвав ее иллюстрацией прочной позиции относительно незаконности аннексии Крымского полуострова Российской Федерацией.

Кроме того, сообщалось о том, что Европа считает незаконными выборы президента РФ, которые проходили на территории Крыма.

Также мы писали о том, что после аннексии Крыма жители полуострова с российскими паспортами могут получить шенгенскую визу только в посольствах стран Евросоюза в Украине.