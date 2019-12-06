Лавров рассказал, что Москва ожидает от саммита "Нормандской четверки"

Москва ожидает на саммите услышать от Зеленского, как он сам видит движение вперед.

/ Фото: AFP

Россия ожидает, что "нормандский саммит" в Париже позволит достичь дополнительных договоренностей, которые позволят урегулировать конфликт на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Что мы будем ожидать от "нормандского формата"? Будем ожидать дополнительных договоренностей, которые позволят этот конфликт ликвидировать, которые позволят обеспечить надежно безопасность людей на Донбассе, позволят обеспечить их права, которые закреплены в Минских договоренностях, и которые позволят этот конфликт прекратить", - сказал Лавров.

"Наверное, это невозможно сделать за один день, но нужно терпеливо добиваться этого, и чем быстрее мы будем делать это, тем лучше для всей Украины", - добавил он.

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По словам главы МИД РФ, Москва также ожидает на саммите услышать от президента Украины Владимира Зеленского, как он сам видит движение вперед.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

Стоит отметить, что в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России: представители власти заявляют о намерении как можно скорее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности о Донбассе капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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