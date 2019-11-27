Лавров сказал, чего Москва ждет от Зеленского на "нормандской" встрече

Сергей Лавров / Фото: AFP

Россия на встрече лидеров стран Нормандской четверки будет продвигать идею переговоров Киева с боевиками. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в Дипломатической академии МИД Кыргызстана.

Он отметил, что и предыдущая власть в Украине, и нынешняя отказываются от контактов с главарями боевиков относительно решения вопроса Донбасса.

"Слышали и от представителей уже новой администрации президента Зеленского подобные высказывания, равно как и другие заявления, которые не то что ставят под вопрос, а означают отказ выполнять Минские договоренности. Обо всем этом будем говорить на саммите "нормандского формата" 9 декабря в Париже. Я думаю, там президент Зеленский должен будет очень подробно изложить, как он сам видит свои действия по выполнению Минских договоренностей, потому что им альтернативы нет. Об этом говорят все наши партнеры, включая и Евросоюз, включая США и многих других", – добавил Лавров.

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Российский министр считает, что Украину заставили сделать выбор – быть с Европой или Россией.

Отметим, что в Украине не раз заявляли, что не намерены вести переговоры с поддерживаемыми Россией боевиками, поскольку они ничего не решают – обсуждать урегулирование на Донбассе Киев будет только с официальной Москвой.

Напомним, переговоры в "нормандском формате" состоятся 9 декабря в Париже и уже подтверждены всеми участниками "четверки". Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент Владимир Зеленский называл главную цель переговоров в "нормандском формате".

Также в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущих переговоров: представители власти заявляют о намерении как можно быстрее решить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные будущие договоренности по Донбассу капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале "Сегодня": Парижский прием: как Зеленскому не попасть в ловушку Путина.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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