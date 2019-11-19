Зеленский назвал главную цель переговоров в "нормандском формате"

Лидеры стран впервые встретятся с 2016 года, и это уже успех, отметил президент

/ Фото: president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Чехии рассказал, что главная цель переговоров в "нормандском формате" – это услышать конкретные сроки по обмену пленными, деоккупации Донбасса и другим важным вопросам. Об этом он сказал на пресс-конференции.

Он напомнил, что "нормандский формат" был заблокирован в 2016 году, и новые переговоры лидеров стран – это уже успех.

"Что касается результатов "нормандского формата". Мы должны понимать, что решаем вопросы войны на Донбассе и должны решить именно дипломатическим путем. Этот путь начинается с переговоров. Мы очень ждали этой встречи и сейчас очень серьезно к ней готовимся. Я хотел бы реальных результатов. Мы не можем просто говорить (о прекращении войны), нужно договариваться о возвращении наших территорий. Я говорю хотя бы о каких-то понятных сроках. Мы об этом будем говорить, я буду поднимать этот вопрос… Что там будет обсуждено и как – это, как мне кажется, не важно, важны конкретные вещи", – сказал Зеленский.

Также он хочет больше конкретики от российской стороны в вопросе обмена пленными по формуле "всех на всех".

"Мы хотим всех наших людей вернуть домой к их семьям, к родителям. Я хочу говорить – когда? Если всех, то когда? Для меня ответ на слово "когда" – это конкретные сроки в ближайшее время. Я хочу понять ответ", – подчеркнул президент.

Глава государства настаивает, что выборы в ОРДЛО возможны только после вывода российских войск.

Как сообщали новости "Сегодня", встреча "Нормандской четверки" состоится 9 декабря в Париже. Накануне президент РФ Владимир Путин заявлял, что встречи с Владимиром Зеленским пока не будет. Он считает, что нет смысла "бегать по неподготовленным встречам" отдельно на "нормандском" саммите.

В то же время министр иностранных дел Вадим Пристайко не исключает появления "нормандских соглашений" по Донбассу. Глава МИД Украины рассказал, что будет, если лидеры стран договорятся до мира.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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