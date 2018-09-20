Лечение за границей: тяжелобольные украинцы под Радой выступили с требованием

На 2018 год в бюджете было заложено 380 миллионов гривен, однако деньги закончились, а лечить есть кого

Сегодня у стен Верховной Рады собрались на митинг тяжелобольные украинцы и их родные с требованием выделить больше средств на лечение граждан Украины за рубежом. Они пришли с плакатами, на которых было написано "Хочу жить", и фотографиями тех, ради кого обращаются к депутатам

Анна "живет" под стенами Министерства здравоохранения уже месяц. Сегодня – чтобы спасти сына – пришла к Верховной Раде. Ее шестилетний сын Илья уже 2 года в реанимации.

Пришла сюда сегодня и Оксана Гергало. Она живет с онкологической болезнью. Говорит, операцию согласились сделать в Беларуси, но средств на нее – нет. От государства достаточно было бы гарантии, что операцию оплатят позже. От депутатов требуют предоставить больше средств на лечение тяжелобольных за рубежом.

"Тяжелобольные медленно умирают из-за недофинансирования. Более сотни людей ждут помощи", – сказал председатель общественной организации "Национальное движение за трансплантацию" Андрей Андреев.

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К митингующим вышла нардеп от Радикальной партии Валерия Заружко. Ее политсила настаивает: государственное финансирование на поддержку тяжелобольных украинцев должно быть увеличено.

"Фракция инициировала программу доступные лекарства. Эта программа уже год действует. И на 1 млрд гривен уже люди используют эту программу. В следующем году мы хотим увеличить ее до 2 млрд. Все вы знаете, что если это ложится на родных и близких – люди вынуждены продавать все, чтобы спасти своих близких", – сказала она.

В этом году в бюджет заложили 382 млн грн на лечение тяжелобольных за рубежом. Впрочем, денег этих хватило только до начала лета.

Напомним, в 2017 году Министерство финансов и Министерство здравоохранения договорились изменить систему финансирования лечения граждан Украины за рубежом и перечислять все предназначенные для этого средства единым траншем в начале года. Ведомства также разрабатывают вопрос создания резервного фонда для экстренной отправки украинцев на лечение.