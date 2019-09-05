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Лидер Боснии Додик назвал Крым Россией: в Украине жестко отреагировали

5 сентября, 14:09

МИД уже направил Боснии и Герцеговине ноту протеста и выразил свой «решительный протест»

Милорад Додик. Фото: скриншот

Милорад Додик. Фото: скриншот

Член президиума Боснии и Герцеговины – коллективного высшего органа исполнительной власти в стране – Милорад Додик признал незаконную аннексию Крыма и назвал ошибкой передачу полуострова в состав УССР в 1954 году.

"А разве Крым не часть России? Для меня это Россия … Крым вообще не надо было изымать из состава России. Это была ошибка коммунистов", – заявил он в интервью одному из российских изданий.

Додик также выразил желание посетить аннексированный полуостров, отметив, что "не видит причин, почему бы этот визит мог не состояться".

В ответ на это МИД Украины уже направил Боснии и Герцеговине ноту протеста и выразил свой "решительный протест".

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Украинские дипломаты напомнили об официальной позиции коллегиального президиума Боснии и Герцеговины, который в прошлом поддержал территориальную целостность и суверенитет Украины.

На этом фоне отмечается, что слова Додика были восприняты как отражение его личного видения ситуации.

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"Учитывая высказанное намерение М. Додика посетить временно оккупирован Российской Федерацией Крым, МИД Украины в очередной раз заявляет, что поездки иностранных должностных лиц в Крым без согласования с украинской стороной является откровенным нарушением украинского законодательства и международного права, в частности резолюции ГА ООН 68/262 от 27.03. 2014", – гласит текст коммюнике, опубликованного на сайте внешнеполитического ведомства 5 сентября.

Напомним, в этом году исполнилось пять лет с момента преступной оккупации и последующей аннексии Крыма Россией. О том, удалось ли Украине что-то компенсировать за счет страны-оккупанта, вы можете узнать в материале на нашем сайте.

Мы также писали, что, по мнению президента США Дональда Трампа, у его предшественника Барака Обамы была возможность не допустить присоединения Крыма к России.

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Босния МИД Украины аннексия Крыма оккупация Крыма нота протеста Додик Босния и Герцеговина коммюнике

Источник: Сегодня

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