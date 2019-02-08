Лидер чешских коммунистов назвал Украину "фашистской": ему ответили в посольстве

Посольство Украины потребовало у правительства Чехии отреагировать на клевету и оскорбления со стороны Станислава Гроспича

Станислав Гроспич (слева). Фото: facebook.com/komunistickastranacechamoravy.

Лидер чешских коммунистов назвал Украину "фашистской": ему ответили в посольстве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d72/574/5c5d725743d13.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d72/574/5c5d725743d13.jpg 2019-02-08T14:13:57+02:00 Политика Посольство Украины потребовало у правительства Чехии отреагировать на клевету и оскорбления со стороны Станислава Гроспича

Заместитель председателя Коммунистической партии Чехии и Моравии в нижней палате чешского парламента Станислав Гроспич отличился выпадом в адрес Украины, назвав ее "фашистским режимом".

В эфире Чешского телевидения 7 февраля, критикуя министра иностранных дел Томаша Петржичека он заявил: "Мы проводим такую внешнюю политику, одной из тенденций которой является принятие во внимание фашистского режима в Украине. Нас это принципиально беспокоит".

Это вызвало возмущение со стороны украинского посольства, которое назвало подобные заявления "откровенно клеветническими и неприемлемыми в цивилизованном мире оскорблениями".

Дипломаты напомнили о том, что коммунизм в Украине запрещен наравне с нацизмом, и выразили сожаление, что ни ведущий передачи, ни впоследствии чешское правительство никак не отреагировали на случившееся.

"Учитывая тот факт, что указанное лицо занимает должность председателя парламентского комитета, мы рассчитывали, что его заявления будут осуждены руководством Палаты депутатов", – говорится в коммюнике дипмиссии.

Кроме того, посольство призвало Чешское телевидение не допускать повторения подобных ситуаций.

Напомним, ранее журналисты уличили лидера чешских коммунистов Войтеха Филипа во лжи членах ОУН-УПА.

Стоит отметить, что коммунисты подписали соглашение о поддержке премьера Андрея Бабиша и являются неофициальными младшими партнерами его партии ANO по коалиции. В связи с этим в Чехии проходили антикоммунистические протесты.

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