Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,96
30,59
УКР
Главная Больше  Новости политики

Лидер чешских коммунистов назвал Украину "фашистской": ему ответили в посольстве

Сегодня, 14:13

Посольство Украины потребовало у правительства Чехии отреагировать на клевету и оскорбления со стороны Станислава Гроспича

Станислав Гроспич (слева). Фото: facebook.com/komunistickastranacechamoravy
Станислав Гроспич (слева). Фото: facebook.com/komunistickastranacechamoravy.
Лидер чешских коммунистов назвал Украину "фашистской": ему ответили в посольстве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d72/574/5c5d725743d13.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d72/574/5c5d725743d13.jpg Политика Посольство Украины потребовало у правительства Чехии отреагировать на клевету и оскорбления со стороны Станислава Гроспича

Заместитель председателя Коммунистической партии Чехии и Моравии в нижней палате чешского парламента Станислав Гроспич отличился выпадом в адрес Украины, назвав ее "фашистским режимом".

В эфире Чешского телевидения 7 февраля, критикуя министра иностранных дел Томаша Петржичека он заявил: "Мы проводим такую внешнюю политику, одной из тенденций которой является принятие во внимание фашистского режима в Украине. Нас это принципиально беспокоит".

Это вызвало возмущение со стороны украинского посольства, которое назвало подобные заявления "откровенно клеветническими и неприемлемыми в цивилизованном мире оскорблениями".

Дипломаты напомнили о том, что коммунизм в Украине запрещен наравне с нацизмом, и выразили сожаление, что ни ведущий передачи, ни впоследствии чешское правительство никак не отреагировали на случившееся.

"Учитывая тот факт, что указанное лицо занимает должность председателя парламентского комитета, мы рассчитывали, что его заявления будут осуждены руководством Палаты депутатов", – говорится в коммюнике дипмиссии.

Кроме того, посольство призвало Чешское телевидение не допускать повторения подобных ситуаций.

Напомним, ранее журналисты уличили лидера чешских коммунистов Войтеха Филипа во лжи членах ОУН-УПА.

Стоит отметить, что коммунисты подписали соглашение о поддержке премьера Андрея Бабиша и являются неофициальными младшими партнерами его партии ANO по коалиции. В связи с этим в Чехии проходили антикоммунистические протесты.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Чехия, фашизм, коммунистическая партия, оун-упа, Украина, посольство Украины

Вы сейчас просматриваете новость " Лидер чешских коммунистов назвал Украину "фашистской": ему ответили в посольстве". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Чехии хотят увеличить вдвое квоту на трудоустройство украинцев

28 января, 18:16

В чешском МИД уверяют, что трудоустроенные в Чехии украинцы могут подавать заявки на получение вида на жительство

"Крымский скандал" в Чехии: появилась реакция МИД Украины

20 ноября 2018, 16:44

Украинские службы изучают вопрос пребывания сына чешского премьер-министра Бабиша в Крыму

Чехия – не Россия: в Праге выступили против скандального премьера: появились яркие фото

24 ноября 2018, 13:54

Пражане требовали для своей страны достойного правительства

Чехия оказалась под ударом российских спецслужб – доклад разведки

3 декабря 2018, 16:38

Доклад о действиях иностранных спецслужб на территории Чехии за 2017 год в понедельник опубликовала разведка страны 

Пропутинский президент Чехии назвал "бредом" доклад о шпионах Кремля

7 декабря 2018, 12:57

Милош Земан раскритиковал контрразведку, назвав ее целью сохранить или даже увеличить свой бюджет

Сенат Чехии призвал ЕС осудить российскую агрессию на Азове

12 декабря 2018, 18:52

Сенаторы призывают к уважению территориальной целостности и суверенитета Украины и освобождению всех захваченных моряков и кораблей

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Алиментщиков прижали: дало ли результат ужесточение наказания для должников

Вчера, 07:26

В 2018 году Минюст взыскал 4,6 млрд грн с должников по алиментам

Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев и какие банки готовы продать валюту онлайн

Вчера, 07:00

Теперь можно купить или продать валюту через интернет. Но заработает не везде и не сразу 

Украину хотят оставить без полиэтиленовых пакетов: сколько это будет стоить

6 февраля, 07:51

Какие именно кульки запретят и чем их заменят

Украинцам начали урезать субсидии

6 февраля, 07:00

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм