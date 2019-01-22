Лишение РФ голоса не вернуло Крым Украине, но привело к кризису в ПАСЕ – Ягланд

Ягланд призвал Ассамблею и Комитет министров Совета Европы конкретно работать над разъяснением правил

Фото: AFP

Лишение РФ голоса не вернуло Крым Украине, но привело к кризису в ПАСЕ – Ягланд //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/76c/a38/5c476ca384af8.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/76c/a38/5c476ca384af8.jpg 2019-01-22T21:22:00+02:00 Политика Ягланд призвал Ассамблею и Комитет министров Совета Европы конкретно работать над разъяснением правил

Решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы лишить российскую делегацию права голоса не привело к возвращению Крыма Украине и не улучшило ситуацию с правами человека в России, но привело к кризису внутри Организации.

Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбйорн Ягланд, выступая в Парламентской ассамблее в последний раз на январской сессии, говорится в сообщении пресс-службы ПАСЕ.

"Что касается продолжающейся невыплаты бюджетных взносов Россией, Ягланд отметил, что решение Ассамблеи лишить российскую делегацию права голоса не привело к возвращению Крыма в Украину и не улучшило ситуацию с правами человека в России. Вместо этого это привело к кризису внутри Организации", - говорится в сообщении.

В ПАСЕ так же отметили, что Ягланд призвал Ассамблею и Комитет министров Совета Европы "сесть и конкретно работать" над разъяснением правил и распределением полномочий между двумя органами таким образом, чтобы укрепить авторитет Организации на основе равных прав и равных обязательств.

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"Ягланд сослался на письмо, направленное ему 59 ведущими правозащитниками в России, в котором они призвали к компромиссному решению, чтобы избежать ухода России из Совета Европы. В письме предупреждается, что такой исход больше всего повредит россиянам, поскольку лишит их защиты в рамках системы Конвенции. В заключение Генеральный секретарь сказал, что в год 70-летия Совета Европы компромиссное решение российского кризиса станет большим подарком для Европы", — от метили в ПАСЕ.

Ранее сообщалось, что 22 января Парламентская ассамблея Совета Европы рассматривает общеевропейские вопросы, в частности, правила проведения референдумов в государствах-членах Совета Европы, а их 47. Украинский вопрос по агрессии России обсудят на срочных дебатах в четверг.

А тем временем Украина лишилась мест в важном комитете ПАСЕ. Бюро ПАСЕ изменило правила формирования комитетов, что привело к "исключению" украинских делегатов в комитетах по регламенту и по избранию судей ЕСПЛ. Один из них имеет особую важность, ведь он разрабатывал изменения в регламент, которые позволили бы снять санкции с РФ.

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