Луценко: Приговор Януковичу – это сигнал для Путина

Прокуратура активно ведет следствие и по другим высокопоставленным экс-чиновникам

Янукович и Путин. Фото: Сегодня

Луценко: Приговор Януковичу – это сигнал для Путина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/af8/d70/5c5af8d70369d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/af8/d70/5c5af8d70369d.jpg 2019-02-06T17:12:00+02:00 Политика Прокуратура активно ведет следствие и по другим высокопоставленным экс-чиновникам

Обвинительный приговор экс-президенту Виктору Януковичу в государственной измене будет четким сигналом как для других топ-чиновников времен его президентства, так и даже для российского президента Владимира Путина. Об этом заявил на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Он напомнил, что в уголовном производстве по экс-гаранту часто "всплывало" имя хозяина Кремля

"Осуждение Януковича за государственную измену является приговором не только для него, но и серьезным сигналом для Путина, который там (в приговоре – ред.) упоминается неоднократно. Также он является серьезным сигналом для всех остальных нынешних и будущих чиновников – что закон один для всех", – сказал Луценко.

Генпрокурор не забыл упомянуть и про других высокопоставленных экс-чиновников, в отношении которых ведутся расследования: близится к завершению дело по экс-главе Партии регионов Александру Ефремову, по бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу (оба по статье "госизмена"). Кроме того, продолжаются заочные производства по экс-министру энергетики и угольной промышленности Эдуарду Ставицкому, бывшему министру доходов и сборов Александру Клименко, экс-главе НБУ Сергею Арбузову, на финальной стадии заочное судопроизводство продолжается в отношении экс-премьер-министра Николая Азарова.

Читайте также Азаров без дела не сидит: в чем подозревают министров времен Януковича

Он подчеркнул, что в целом в отношении 41 чиновника времен Януковича продолжается заочное досудебное или судебное следствие.

Как известно, 24 января, не дождавшись выступления экс-президента с последним словом, суд признал Януковича виновным в госизмене. По экс-гаранту прошла почти сотня судебных заседаний, а объем дела составил 100 томов. В итоге беглецу дали 13 лет лишения свободы. Однако теперь еще будет рассматриваться апелляция стороны защиты. А Луценко тем временем оценил шансы на экстрадицию Януковича из России.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Луценко: Приговор Януковичу – это сигнал для Путина". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: УНИАН Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...