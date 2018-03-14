Луценко рассказал, чем грозит Савченко неявка на допрос в СБУ

Сегодня, 16:43

Генпрокурор предупредил, что вынужден будет обратиться к Верховной Раде

Юрий Луценко. Фото: Архив &quot;Сегодня&quot;
Юрий Луценко. Фото: Архив "Сегодня". Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Если нардеп Надежда Савченко не явится на допрос в СБУ, Генпрокуратура подаст в Верховную Раду представление на снятие с нее депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает в Facebook его пресс-секретарь Лариса Сарган.

"В случае неявки нардепа Савченко на допрос в СБУ я вынужден буду подать в ВР представление на снятие депутатской неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и арест", – цитирует Сарган слова Луценко.

12 марта, генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Савченко вызывают на допрос в СБУ в качестве свидетеля по делу Владимира Рубана, который был задержан 8 марта с большим арсеналом оружия, спрятанного в мебели на выезде с оккупированной территории Донбасса.

Луценко также сообщил, что Савченко покинула страну.

Сама нардеп утверждает, что до 16 марта находится в Страсбурге "в запланированной поездке в Европарламент". Надежда Савченко пообещала прибыть на допрос в Службу безопасности Украины по делу Владимира Рубана в случае личного оповещения.

Председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Службе безопасности удалось предотвратить масштабные теракты в центре Киева, которые Рубан готовил совместно с главарями так называемой "ДНР".
Луценко, сбу, допрос, савченко, рубан

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Источник:

"Сегодня"

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