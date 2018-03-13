Савченко пообещала прибыть на допрос в СБУ при одном условии

Депутат рассказала, что находится в служебной командировке и готова прийти на допрос

Народный депутат Надежда Савченко пообещала прибыть на допрос в Службу безопасности Украины по делу Владимира Рубана в случае личного оповещения.

Об этом говорится в ее письме на имя председателя СБУ Василия Грицака, фотокопия которого опубликована на странице депутата в Facebook.

"В случае наличия намерения проведения с моим участием следственных действий прошу передать мне наручно вызов на допрос в качестве свидетеля в СБУ, после чего, в установленный законом Украины трехдневный срок, согласно ст. 135 УПК Украины, я приду на допрос в СБУ", – говорится в письме.

При этом Савченко заверила, что до 16 марта она находится в Страсбурге "в запланированной поездке в Европарламент".

Напомним, Владимир Рубан был задержан с большим арсеналом оружия, спрятанного в мебели 8 марта на выезде с оккупированной территории Донбасса.

9 марта председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Службе безопасности удалось предотвратить масштабные теракты в центре Киева, которые Рубан готовил совместно с главарями так называемой "ДНР".

12 марта, генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что по этому делу на допрос в СБУ в качестве свидетеля вызывают Надежду Савченко.