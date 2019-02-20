Луценко рассказал, когда направит в суд дело по расстрелу Майдана

Следствие установило 66 человек, которые подозреваются в совершени преступлений против майдановцев

Юрий Луценко. Фото: ГПУ

Луценко рассказал, когда направит в суд дело по расстрелу Майдана //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d26/9e2/5c6d269e28f6f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d26/9e2/5c6d269e28f6f.jpg 2019-02-20T12:07:00+02:00 Политика Следствие установило 66 человек, которые подозреваются в совершени преступлений против майдановцев

Генеральная прокуратура фактически завершила следствие по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года. Генеральный прокурор Юрий Луценко пообещал передать его в суд после решения Верховной Рады о продлении процедуры заочного осуждения. Об этом он написал на своей странице в Facebook

По его мнению, важно наказать виновных за гибель майдановцев, чтобы в будущем не повторялась подобная трагедия.

"Я, пожалуй, как никто чувствую свой долг дать обществу ответ – кто дал преступный приказ убивать мирных майдановцев. И вот сегодня, в день пятой годовщины кровавых событий, я могу твердо сказать: следствие установило не только 66 человек исполнителей, которые подозреваются в убийствах (из них 46 – бежали в РФ, остальные – под стражей). ГПУ в этом году фактически завершила следствие по тем, кто отдал преступные приказы, приведшие к убийствам и ранениям на Майдане", – написал Луценко.

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Генпрокурор отметил, что комиссия экспертов и привлеченных специалистов на основании 988 томов материалов следствия приняла вывод, что гибель и ранения участников мирных собраний на Майдане находится в прямой причинной связи с решениями и действиями экс-президента Виктора Януковича, экс-главы СБУ Якименко и его подчиненных Тоцкого, Ганжи, Потиевского, Щеголева, экс-министра внутренних дел Захарченко и его подчиненных Шуляка, Конопляника, Миколенко, экс-министра обороны Лебедева, экс-начальника Генштаба Заманы.

"Как генпрокурор гарантирую, что это важнейшее дело современной Украины пойдет на ознакомление защиты и в суд сразу после решения ВР о продлении процедуры заочного осуждения", – подчеркнул он.

Как недавно рассказывал Луценко, активисты Майдана не виноваты в гибели беркутовцев. По его словам, это подтвердила независимая экспертиза. Главными виновными считаются тогдашнее руководство страны и некоторые министры того времени.

Отметим, по официальным данным украинских правоохранителей, в период 19-22 февраля 2014 года на Майдане погибли 78 активистов, 278 активистов получили тяжелые и средней тяжести телесные повреждения. Всего пострадали более двух тысяч человек. В ноябре 2018-го было пять лет трагедии на Майдане. Читайте подробней о том, кого наказали и что говорят политики, а также какого прогресса в расследовании расстрела майдановцев добились силовики.

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