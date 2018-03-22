Луценко рассказал, кого Савченко просила помочь организовать теракты

Генпрокурор озвучили фамилии тех, к кому нардеп обратилась лично с предложением напасть на руководство страны

Генеральный прокурор Юрий Луценко озвучил новые детали обвинения в адрес народного депутата Надежды Савченко относительно организации терактов в Верховной Раде. Об это он рассказал на заседании Регламентного комитета ВР, где рассматривается представления ГПУ, передает 112.ua.

По его словам, она пыталась привлечь на свою сторону некоторых офицеров Вооруженных сил.

"В течение лета-осени 2017 года Рубан и народный депутат Савченко подыскивали соучастников и исполнителей террористического акта. Лично народный депутат Савченко обращалась с таким предложением к отдельным офицерам разных частей ВСУ. Летом 2017 года Савченко обратилась с таким предложением к офицерам 8 полка специального назначения ВСУ, которые дислоцируются в Харькове, а на момент контакта с народным депутатом Украины находились в зоне АТО. Офицеры Березень, Захарченков, Лещ, Кот получили лично от нее (Савченко) предложение совершать террористические акты для уничтожения высшего руководства украинского государства, захват административных зданий, создание хаоса, свержения конституционного строя и захвата власти", – рассказал Луценко.

Напомним, ГПУ подала в Раду представления на снятие с Савченко неприкосновенности, задержание и ее арест. Рассмотреть этот вопрос депутат могут уже сегодня.

Ранее сайт "Сегодня" писал подробней, в чем обвиняют Савченко и что ей грозит. В Генпрокуратуре говорят, что нардеп готовила теракт в Раде, а сама Савченко призналась, что пришла в парламент с оружием.