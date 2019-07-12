Луценко вызвали на допрос в НАБУ: стала известна причина
Генпрокурор будет допрошен в качестве свидетеля, Сарган рассказала, по какому делу
Национальное анти коррупционное бюро вызывает Генерального прокурора Юрия Луценко на допрос 15 июля по делу активиста Майдана Ивана Бубенчика, которого суд ранее отпустил на поруки. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Она объяснила, что ее шефа хотят допросить из-за принятия им процессуального решения о передаче резонансного уголовного производства относительно Бубенчик прокурорам во главе с заместителем генпрокурора Стрижевской для осуществления беспристрастного и эффективного досудебного расследования.
"Напомню, что поводом для такого решения в апреле прошлого года стали заявления участников Революции Достоинства и публикации ряда СМИ о предвзятой квалификации действий Бубенчика во время событий января-февраля 2014 года. Генеральный прокурор вызывается на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве, возбужденном по заявлению адвоката потерпевших. Этим адвокатом является О.Горошинский, известный защитник "беркутов" и самого Януковича", – сообщила Сарган.
Как сообщали новости "Сегодня", в ГПУ объяснили, что инкриминируют Бубенчику, кроме убийства "беркутовцев". В прокуратуре напомнили, что продолжается расследование преступлений во время протестных акций в ноябре 2013 года – феврале 2014 года, в частности расследования убийств как протестующих, так и правоохранителей.
Сам Бубенчик, стрелявший в "беркутовцев", отметил, что делал все, чтоб те боялись и бежали. В то же время активист отказался признавать, что убивал правоохранителей.
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