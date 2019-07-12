Луценко вызвали на допрос в НАБУ: стала известна причина

Генпрокурор будет допрошен в качестве свидетеля, Сарган рассказала, по какому делу

Фото: Getty Images

Национальное анти коррупционное бюро вызывает Генерального прокурора Юрия Луценко на допрос 15 июля по делу активиста Майдана Ивана Бубенчика, которого суд ранее отпустил на поруки. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Она объяснила, что ее шефа хотят допросить из-за принятия им процессуального решения о передаче резонансного уголовного производства относительно Бубенчик прокурорам во главе с заместителем генпрокурора Стрижевской для осуществления беспристрастного и эффективного досудебного расследования.

"Напомню, что поводом для такого решения в апреле прошлого года стали заявления участников Революции Достоинства и публикации ряда СМИ о предвзятой квалификации действий Бубенчика во время событий января-февраля 2014 года. Генеральный прокурор вызывается на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве, возбужденном по заявлению адвоката потерпевших. Этим адвокатом является О.Горошинский, известный защитник "беркутов" и самого Януковича", – сообщила Сарган.

Как сообщали новости "Сегодня", в ГПУ объяснили, что инкриминируют Бубенчику, кроме убийства "беркутовцев". В прокуратуре напомнили, что продолжается расследование преступлений во время протестных акций в ноябре 2013 года – феврале 2014 года, в частности расследования убийств как протестующих, так и правоохранителей.

Сам Бубенчик, стрелявший в "беркутовцев", отметил, что делал все, чтоб те боялись и бежали. В то же время активист отказался признавать, что убивал правоохранителей.

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