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Луценко заявил об угрозах жизни семье одного из кандидатов в президенты

Вчера, 23:56

Как отметил Луценко, дело ведет Нацполиция

Фото: president.gov.ua
Луценко заявил об угрозах жизни семье одного из кандидатов в президенты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/692/1d0/5c76921d082c4.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/692/1d0/5c76921d082c4.jpeg Политика Как отметил Луценко, дело ведет Нацполиция

В эфире ток-шоу "Главная тема. Выбор", которая выходит в эфире телеканала "Украина" с Еленой Кот, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал ТОП-3 уголовных нарушения в ходе предвыборной кампании.

Так, беспрецедентным нарушением являются угрозы жизни семье одного из кандидатов в президенты, фамилию которого генпрокурор не назвал.

"Мы очень серьезно относимся к этому делу, фамилию кандидата не разглашаем, это беспрецедентная вещь. Дело ведет Нацполиция", – сообщил он.

Как отметил Юрий Луценко, показательными нарушениями являются также "банальный подкуп различными пищевыми наборами" и вмешательства в процесс страны-агрессора.

Напомним, по словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, лидерами административных правонарушений предвыборной кампании являются Киев, Киевская и Днепропетровская области.

Как сообщалось, гостями второго эфира на тему "Честные выборы: как защитить свой голос?" стали генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, глава СБУ Василий Грицак, глава Министерства юстиции Павел Петренко, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков и представитель Центральной избирательной комиссии.

Напомним, премьера "Главной темы. Выбор" состоялась 22 февраля, ток-шоу будет выходить по пятницам в 21:00. Командой проекта запланировано 9 выпусков, и спецмарафон 31 марта в ночь выборов.

Смотрите ток-шоу "Главная тема. Выбор" с Еленой Кот с 22 февраля по пятницам в 21:00.

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Тег выборы, Луценко, кандидаты, угрозы, Выборы президента Украины 2019

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