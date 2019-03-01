Луценко заявил об угрозах жизни семье одного из кандидатов в президенты
Как отметил Луценко, дело ведет Нацполиция
В эфире ток-шоу "Главная тема. Выбор", которая выходит в эфире телеканала "Украина" с Еленой Кот, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал ТОП-3 уголовных нарушения в ходе предвыборной кампании.
Так, беспрецедентным нарушением являются угрозы жизни семье одного из кандидатов в президенты, фамилию которого генпрокурор не назвал.
"Мы очень серьезно относимся к этому делу, фамилию кандидата не разглашаем, это беспрецедентная вещь. Дело ведет Нацполиция", – сообщил он.
Как отметил Юрий Луценко, показательными нарушениями являются также "банальный подкуп различными пищевыми наборами" и вмешательства в процесс страны-агрессора.
Напомним, по словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, лидерами административных правонарушений предвыборной кампании являются Киев, Киевская и Днепропетровская области.
Как сообщалось, гостями второго эфира на тему "Честные выборы: как защитить свой голос?" стали генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, глава СБУ Василий Грицак, глава Министерства юстиции Павел Петренко, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков и представитель Центральной избирательной комиссии.
Напомним, премьера "Главной темы. Выбор" состоялась 22 февраля, ток-шоу будет выходить по пятницам в 21:00. Командой проекта запланировано 9 выпусков, и спецмарафон 31 марта в ночь выборов.
Смотрите ток-шоу "Главная тема. Выбор" с Еленой Кот с 22 февраля по пятницам в 21:00.
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