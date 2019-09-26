Лукашенко о захвате Украины Россией: "Это будет очень сложно"

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Если Кремль решится на полномасштабное вторжение в Украину с целью захвата страны, то столкнется с большими сложностями, считает президент Беларуси Александр Лукашенко.

Об этом сообщает Белта.

"Для того, чтобы захватить Украину, вчера надо было (действовать – ред.), когда с Крымом была ситуация – одни сутки. Сейчас будет посложнее", – сказал он 26 сентября.

В то же время, если это и произойдет, Лукашенко уверен, что Беларусь для этого привлекать не будут.

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"Они сами могут решить эту проблему, без нас. Но сразу оговорюсь: сейчас это будет очень сложно. И не только потому, что украинская армия стала армией и накачала мускулы. А потому, что туда вовлечено много мировых игроков", – добавил белорусский президент.

Главной преградой для военной интервенции РФ в Украину Лукашенко считает Североатлантический альянс.

"Ответ будет мгновенным. Прежде всего со стороны НАТО. Потому что они будут чувствовать для себя серьезную угрозу", – подчеркнул Лукашенко.

Он также не верит в слухи о том, что президенты США и России могут договориться о "размене" Украины и Венесуэлы. По его словам, в таким случае "потеряют" и Дональд Трамп, и Владимир Путин.

"Это какие-то вбросы идут, прощупывают общественное мнение", – выразил мнение Александр Лукашенко.

В 15:00 смотрите эксклюзивное интервью "Сегодня" с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Напомним, в прошлом году президент Беларуси пообещал, что его страна никогда не будет представлять военную угрозу для Украины.

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