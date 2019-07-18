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Турчинов: Россия может за сутки ударить 200-тысячной армией

18 июля, 05:19

Бывший секретарь СНБО рассказал, какими силами располагает агрессор для возможного вторжения в Украину

Фото: Минобороны РФ

Россия продолжает наращивать войска возле украинской границы и на сегодняшний день она может использовать для наступления на Украину более 200 тысяч солдат, танки и авиацию. И эта угроза реальная.

Об этом заявил в интервью LB.ua бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

Он напомнил, что только на оккупированных территориях Донбасса находится 37 тысяч боевиков и в Крыму 33 тысячи военных РФ. Однако главная ударная сила размещена вдоль украинской границы и ей достаточно суток для вторжения в Украину.

"С Востока нам угрожает 8-я армия, в резерве которой находится 49-я и 58-я армии Южного военного округа, с Севера нависает – 20-я и 1-я танковая армии Западного округа. К этому потенциалу надо добавить еще две армии воздушно-космических сил, которые готовы обеспечивать наступление с воздуха и размещенные вдоль нашей границы 6 ракетных бригад. В результате, против нас без дополнительных резервов в любой момент может быть использована группировка войск, численность которой значительно превышает 200 тысяч. Им даже разворачиваться не нужно. Достаточно суток, чтобы начать наступательную операцию. Это колоссальная угроза и проблема", – рассказал Турчинов.

Недавно экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж оценил вероятность нападения на Украину. Он считает, что вторжения или серьезных военных провокаций в период парламентских выборов не будет, а войска у границ Украины – это больше укрепление своего фланга против НАТО.

В свою очередь спецпредставитель США Курт Волкер объяснил, с чем связано наращивание Россией войск вблизи Украины. Он также рассказал, что сейчас происходит у границ Украины и стоит ли опасаться масштабной военной угрозы.

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Тег Россия, война, Турчинов, армия, граница, вторжение

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