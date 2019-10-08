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Лукашенко объяснил, что нужно для окончания войны на Донбассе

8 октября, 11:38

Белорусский лидер считает, что нельзя игнорировать главарей боевиков, но Киев не пойдет на переговоры с ними

/ Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что для урегулирования конфликта на Донбассе необходим более тесный диалог между Москвой и Киевом. Об этом он сказал на международном форуме "Минский диалог".

Он отметил, что в процессе урегулирования конфликта нельзя игнорировать главарей боевиков т.н. "Л/ДНР". Однако отметим, что Киев ранее не раз заявлял, что переговоры с боевиками невозможны.

"И не надо после меня говорить, что это не конфликт России и Украины. Да, не надо игнорировать руководителей "ЛНР" и "ДНР" — непризнанных. Да, непризнанных, но они есть, их тоже избегать нельзя. Это вопрос договоренностей. Главное, чтобы главные стороны (Украина и РФ) ввязались в рассмотрение этого конфликта и принимали решения. Тогда будет место и "ДНР", и "ЛНР". Тогда будут подвижки и по 400 км границы (РФ и Украины), и проведение там выборов, и создание некой милиции и т.д.", – сказал Лукашенко.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно "формула Штайнмайера" была согласована в Минске и вынесена на обсуждение "Нормандской четверки". Она предполагает проведение выборов в ОРДЛО и введение особого статуса для этих территорий. Однако Киев продолжает настаивать, что это все будет возможно только после выполнения компонента безопасности – вывода российских войск и обезоруживание боевиков, установление украинского контроля над оккупированными территориями и границей и т.д. Также планируется, что "формула Штайнмайера" будет в новом законе об особом статусе Донбасса.

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Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Отметим, что об этом говорил и глава государства Владимир Зеленский, отметив, что "формула" должна быть в будущем имплементирована в новый закон, однако его еще нет. Президент также говорил, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе. Смотрите также видеообращение Зеленского по особому статусу Донбасса:

В то же время у Киева есть запасные планы на случай, если не удастся урегулировать ситуацию на востоке страны через "минский" и "нормандский" форматы. Министр иностранных дел Вадим Пристайко озвучил три варианта решения конфликта на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Россия война переговоры Донбасс Лукашенко

Источник: ТАСС

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