"Формула Штайнмайера" будет в новом законе об особом статусе Донбасса

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Украина одобрила "формулу Штайнмайера", но ее окончательный вариант будет имплементирован в новый закон об особом статусе Донбасса. Однако этот законопроект будет готовиться после встречи "нормандской четверки". Об этом сообщили в партии "Слуга народа".

Так, председатель фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия объяснил, что сейчас пока не время для обсуждения нового закона.

"Есть большой предохранитель для всего общества – "формула Штайнмайера", чтобы там не было – это отдельный закон и этот закон еще даже не разрабатывается. У всех будет время, если они видят какие-то недоразумения, высказаться, выйти на улицу, устроить протесты. Будет время, сейчас это просто не время", – сказал он.

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В свою очередь глава комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества ("Слуга народа") Богдан Яременко считает, что разработкой законопроекта нужно будет заниматься после "нормандской встречи", и в нем не должно быть некоторых положений, которые есть в уже существующем законе об особом статусе.

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"Начинать работу над этим законопроектом, я считаю, будет неправильным сигналом для наших оппонентов, что мы готовы что-либо наработать, даже если наши солдаты будут гибнуть. Нет. Сначала должны быть достигнуты условия по безопасности, дальше должен состояться саммит в "нормандском формате", где должны быть достигнуты какие-то договоренности. Затем мы сядем думать, как лучше их оформить с точки зрения международного и украинского права. Тот закон (об особенностях местного самоуправления – ред.), который есть, лично меня не устраивает, потому что в нем есть положение о безусловной амнистии, в нем есть положение о местной милиции, и так далее, и так далее – все то, чего я не хочу, чтобы было на моей земле. И этого не хочет наша фракция, этого не хочет президент Зеленский", – сказал он.

Депутат также отметил, что на переговорах Украина будет настаивать на обмене пленными, разведении сил, прекращении огня и возвращении контроля над оккупированными территориями

"Именно эти красные линии – это то, что будем отстаивать мы, депутаты партии "Слуга народа" тогда, когда действительно дело дойдет до наработки закона об особенностях местного самоуправления", – сказал политик.

Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "нормандской четверке", лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало единственную преграду для переговоров в "нормандском формате".

В то же время глава государства отмечал, что "формула Штайнмайера" должна быть в будущем имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса, однако его еще нет. Президент также говорил, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе.

На брифинге Владимир Зеленский четко дал понять, что никакой сдачи нацинтересов Украины нет, и выборы в ОРДЛО не будут проведены, пока не будут выведены российские войска и не будет обеспечена безопасность. Зеленский объяснил, что включает в себя "формула Штайнмайера", о которой договорились в Минске.

Также решению Киева рады другие участники нормандского формата – Москва и Берлин.

Отметим, что помощник президента РФ Владислав Сурков отметил, что дата встречи "нормандской четверки" теперь будет согласована после того, как в районе Петровского и Золотого будет закончено разведение сил, о чем договорились в Минске. Начало этого процесса назначено на 7 октября. По мнению Суркова, это может занять примерно две недели.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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