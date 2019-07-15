Лукашенко принял предложение Зеленского и приедет в Житомир
В Минске не сомневаются – после выборов в Украине сотрудничество между странами продолжится
Недавно президент Беларуси Александр Лукашенко приветствовал идею главы украинского государства Владимира Зеленского по переговорам в Минске, а теперь стало известно, что он принял предложение президента Украины посетить Форум регионов в Житомире.
Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, передает "Белта".
По его словам, в Беларуси не сомневаются, что после парламентских выборов в Украине страны продолжат активно торгово-экономическое сотрудничество.
"Мы получили ряд позитивных сигналов и от избранного президента Украины. Как вы знаете, Владимир Зеленский пригласил Александра Лукашенко на Форум регионов в Житомире. Наш президент подтвердил свое участие. Это станет важнейшим мероприятием в двусторонних отношениях", – сказал Сокол.
Также посол напомнил о готовности Беларуси предоставить переговорную площадку в случае расширения "нормандского" и "минского" форматов, на чем настаивает Зеленский.
"То есть авторитет минской площадки и нашего президента в данной ситуации очень велики", – подчеркнул дипломат.
Как сообщали новости "Сегодня", первый Форум регионов проходил в октябре прошлого года, на котором пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко встретился с Лукашенко. Они обсудили как экономическое сотрудничество, так и отношения двух страны на фоне опасений, что Россия может использовать Беларусь для вторжения с ее территории в Украин6у.
Кроме того, Украина и Беларусь подписали около 130 двусторонних соглашений на 100 млн долларов. Стороны отметили, что намерены преодолеть преграды на пути к свободной торговле, потому что товарооборот, который за год достиг 4,5 млрд. долларов, продолжает расти.
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