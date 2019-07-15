Лукашенко принял предложение Зеленского и приедет в Житомир

В Минске не сомневаются – после выборов в Украине сотрудничество между странами продолжится

Фото: Getty Images

Недавно президент Беларуси Александр Лукашенко приветствовал идею главы украинского государства Владимира Зеленского по переговорам в Минске, а теперь стало известно, что он принял предложение президента Украины посетить Форум регионов в Житомире.

Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, передает "Белта".

По его словам, в Беларуси не сомневаются, что после парламентских выборов в Украине страны продолжат активно торгово-экономическое сотрудничество.

"Мы получили ряд позитивных сигналов и от избранного президента Украины. Как вы знаете, Владимир Зеленский пригласил Александра Лукашенко на Форум регионов в Житомире. Наш президент подтвердил свое участие. Это станет важнейшим мероприятием в двусторонних отношениях", – сказал Сокол.

Также посол напомнил о готовности Беларуси предоставить переговорную площадку в случае расширения "нормандского" и "минского" форматов, на чем настаивает Зеленский.

"То есть авторитет минской площадки и нашего президента в данной ситуации очень велики", – подчеркнул дипломат.

Как сообщали новости "Сегодня", первый Форум регионов проходил в октябре прошлого года, на котором пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко встретился с Лукашенко. Они обсудили как экономическое сотрудничество, так и отношения двух страны на фоне опасений, что Россия может использовать Беларусь для вторжения с ее территории в Украин6у.

Кроме того, Украина и Беларусь подписали около 130 двусторонних соглашений на 100 млн долларов. Стороны отметили, что намерены преодолеть преграды на пути к свободной торговле, потому что товарооборот, который за год достиг 4,5 млрд. долларов, продолжает расти.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Лукашенко принял предложение Зеленского и приедет в Житомир". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"