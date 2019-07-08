Сделать стартовой
25,71
28,95
УКР
Главная Больше  Новости политики

Зеленский предложил Путину переговоры в Минске: реакция Лукашенко

8 июля, 16:52

В Беларуси обещают "сделать все" для скорейшего возвращения мира на украинскую землю

Фото: Getty Images

Белорусский президент Александр Лукашенко поддержал предложение своего украинского коллеги Владимира Зеленского провести в Минске встречу лидеров Украины, России, США, Великобритании, Германии и Франции.

"Наш президент абсолютно поддерживает предложения Владимира Зеленского. Эта позиция неизменна, и заключается она в том, что нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало", — заявили в пресс-службе Лукашенко.

Помимо того, аналогичное мнение выразил также и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

"Минск не просто готов. Руководство Беларуси всегда говорило о том, что мы готовы сделать все для скорейшего возвращения мира на украинскую землю. И то, что прозвучало сегодня из уст президента Украины Зеленского, мы можем только приветствовать", – сказал он 8 июля.

Макей также подчеркнул, что, если договоренность о проведении встречи будет достигнута, Беларусь готова приложить максимум усилий для организации такой встречи.

Напомним, что в Кремле выразили неготовность ответить, согласится ли президент РФ Владимир Путин на формат переговоров, предложенный Зеленским.

Кроме того, ранее в Кремле называли условия для встречи Путина с Зеленским. Как заявлял Дмитрий Песков, в Москве есть много вопросительных знаков для понимания подходов украинской стороны к урегулированию ситуации на Донбассе и относительно политики в отношении Москвы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег переговоры, Беларусь, Лукашенко, Зеленский, Минск, переговоры в Минске, Макей

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский предложил Путину переговоры в Минске: реакция Лукашенко". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Интерфакс-Украина , ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Минске обсудят предложение Кучмы о снятии блокады с ОРДЛО – Сайдик

5 июня, 19:34

По его словам, снятие блокады может стать "большим прорывом"

Возвращать в Украину ментально: Разумков объяснил суть "плана Зеленского" по Донбассу (дополнено)

22 июня, 09:50

Украина не намерена никому дарить свою территорию и уж тем более – своих граждан, говорит глава президентской партии

"Тишины нет": У Кучмы рассказали, как проходили переговоры в Минске

19 сентября 2018, 19:26

Представительница экс-президента раскрыла главные темы и вопросы, которые поднимались на встрече Трехсторонней контактной группы

Отсутствие прогресса в переговорах по Донбассу: Грызлов попытался оправдаться

30 января, 18:57

Москва продолжает настаивать, чтобы украинские власти вели прямые переговоры с боевиками

"Базарная тетка" из ОРДЛО сорвала переговоры в Минске об обмене пленными

27 февраля, 14:36

Требование украинской делегации немедленно освободить военнопленных моряков вызвало истерику у марионеток Кремля

На Минских переговорах Лавров предложил Климкину выпить водки

24 мая, 19:19

В 2015 году министр иностранных дел России хотел "начать переговоры с тем, что выпить"

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках

ФК «Днепр» прекратил существование

Как бег влияет на мужское здоровье?

Зеленского просят оставить Резниченко на своем посту

В Днепре мужчина похитил годовалого ребенка

В Днепре мужчина расстрелял соседку

Когда Абрамович купил "Челси", на кого он потратил больше всего

Кокорина и Мамаева этапировали в колонию

Агуэро рассказал, как Месси отреагировал на удаление

Зеленая сотня. Кто есть кто в партийном списке "Слуги народа"

А вы знали, чем отличаются коричневые яйца от белых?

В Раде заявили о планах команды Зеленского перенести столицу

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

Вчера, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

Саммит Украина-ЕС: Брюссель поможет восстановить Донбасс, но не обойдется и без критики

6 июля, 07:51

Выполнение программы макрофинансовой помощи и получение второго транша на 500 млн евро застопорилось из-за выборов

Вместо жары и засухи – дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

6 июля, 07:34

В понедельник, 8 июля осадков стоит ждать в центре, на юге и на востоке страны

Жилье в Киеве дорожает: сколько стоит и какое пользуется спросом

6 июля, 07:24

Цены на квартиры в столице с начала года поднялись более, чем на 8%

Почему у вас возникают пигментные пятна и как от них избавиться

Девушка похудела на 64 килограмма ради платья своей мечты

Под Днепром дом Ильи Борисовича штурмовал спецотряд КОРД
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь