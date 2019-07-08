Зеленский предложил Путину переговоры в Минске: реакция Лукашенко

В Беларуси обещают "сделать все" для скорейшего возвращения мира на украинскую землю

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Белорусский президент Александр Лукашенко поддержал предложение своего украинского коллеги Владимира Зеленского провести в Минске встречу лидеров Украины, России, США, Великобритании, Германии и Франции.

"Наш президент абсолютно поддерживает предложения Владимира Зеленского. Эта позиция неизменна, и заключается она в том, что нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало", — заявили в пресс-службе Лукашенко.

Помимо того, аналогичное мнение выразил также и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

"Минск не просто готов. Руководство Беларуси всегда говорило о том, что мы готовы сделать все для скорейшего возвращения мира на украинскую землю. И то, что прозвучало сегодня из уст президента Украины Зеленского, мы можем только приветствовать", – сказал он 8 июля.

Макей также подчеркнул, что, если договоренность о проведении встречи будет достигнута, Беларусь готова приложить максимум усилий для организации такой встречи.

Напомним, что в Кремле выразили неготовность ответить, согласится ли президент РФ Владимир Путин на формат переговоров, предложенный Зеленским.

Кроме того, ранее в Кремле называли условия для встречи Путина с Зеленским. Как заявлял Дмитрий Песков, в Москве есть много вопросительных знаков для понимания подходов украинской стороны к урегулированию ситуации на Донбассе и относительно политики в отношении Москвы.

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