Ляшко будет тестировать кандидатов в избирательный список на детекторе лжи

Лидер радикальной партии Олег Ляшко рассказал, что уже сейчас размышляет над будущим избирательным списком в связи с большой вероятностью досрочных парламентских выборов. Об этом Олег Ляшко сообщил на своей странице в Facebook.

"Скорее всего, Порошенко объявит досрочные парламентские выборы, чтобы по старому коррупционному избирательному закону провести в Раду побольше всякого продажного шобла. Поэтому я уже сейчас очень серьезно думаю над следующим избирательным списком моей партии, чтобы там было меньше всякой гнили, чтобы не повторить ошибки, которые я допустил при формировании списка в 2014 году. Каждый кандидат от моей партии обязан пройти детектор лжи и сдать тест на наркотики. Готовьтесь!" – предупредил Ляшко.

Напомним, Олег Ляшко настаивает на том, что выборы должны проходить по пропорциональной системе с открытыми избирательными списками, так как мажоритарная система является благодатной почвой для коррупции.

По словам народного депутата, власть сознательно нарушает правила избрания новых членов ЦИК и блокирует принятие нового избирательного закона, потому как хочет сфальсифицировать выборы.

Кроме того политолог Владимир Цыбулько отмечал, что Олег Ляшко завоевывает своих избирателей, и, если он выйдет во второй тур президентских выборов, это будет означать его победу.