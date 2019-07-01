Ляшко: Депутаты должны немедленно остановить эпидемию сексуального насилия над детьми

Политик призвал депутатов забыть обо всех политических разногласиях и защитить украинских детей

Парламент не может закрывать глаза на увеличение количества преступлений на сексуальной почве против детей. Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко на согласительном совете в парламенте. Народный депутат считает, что нужно безотлагательно принять его законопроект о реестре педофилов и их химической кастрации.

"На прошлой неделе в Украине 12 малолетних детей снова стали жертвами сексуального насилия. Всего за 6 месяцев почти 200 детей стали жертвами педофилов, сексуальных нападений, издевательств и унижений. Более 2 лет назад мы подали закон о химической кастрации педофилов и об открытом реестре педофилов. 8 -го числа мы проведем внеочередное заседание парламента, примем эти законы и наконец-то каждый, кто вздумает нападать на наших детей, будет знать, что существует ответственность и его фамилия будет известна всей стране", – подчеркнул Ляшко.

Политик призвал депутатов забыть обо всех политических разногласиях и защитить украинских детей.

"Я благодарю народных депутатов из всех фракций, которые подписались под нашей инициативой о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 8 июля. Я очень надеюсь, что за завтра-послезавтра эти подписи будут собраны, и в следующий понедельник мы примем эти законы. Я считаю, что политические вопросы, которые здесь обсуждаются, очень важны, но жизнь ребенка, которого насилуют в детстве и этим ломают всю жизнь – важнее всего", – подытожил парламентарий.

Напомним, Олег Ляшко на съезде презентовал команду, с которой идет на выборы в парламент. Радикальная партия показала, как на самом деле должен выглядеть социальный лифт.

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