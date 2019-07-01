Сделать стартовой
26,18
29,76
УКР
Главная Больше  Новости политики

Ляшко: Депутаты должны немедленно остановить эпидемию сексуального насилия над детьми

1 июля, 14:27

Политик призвал депутатов забыть обо всех политических разногласиях и защитить украинских детей

Парламент не может закрывать глаза на увеличение количества преступлений на сексуальной почве против детей. Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко на согласительном совете в парламенте. Народный депутат считает, что нужно безотлагательно принять его законопроект о реестре педофилов и их химической кастрации.

"На прошлой неделе в Украине 12 малолетних детей снова стали жертвами сексуального насилия. Всего за 6 месяцев почти 200 детей стали жертвами педофилов, сексуальных нападений, издевательств и унижений. Более 2 лет назад мы подали закон о химической кастрации педофилов и об открытом реестре педофилов. 8 -го числа мы проведем внеочередное заседание парламента, примем эти законы и наконец-то каждый, кто вздумает нападать на наших детей, будет знать, что существует ответственность и его фамилия будет известна всей стране", – подчеркнул Ляшко.

Политик призвал депутатов забыть обо всех политических разногласиях и защитить украинских детей.

"Я благодарю народных депутатов из всех фракций, которые подписались под нашей инициативой о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 8 июля. Я очень надеюсь, что за завтра-послезавтра эти подписи будут собраны, и в следующий понедельник мы примем эти законы. Я считаю, что политические вопросы, которые здесь обсуждаются, очень важны, но жизнь ребенка, которого насилуют в детстве и этим ломают всю жизнь – важнее всего", – подытожил парламентарий.

Напомним, Олег Ляшко на съезде презентовал команду, с которой идет на выборы в парламент. Радикальная партия показала, как на самом деле должен выглядеть социальный лифт.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег закон, педофил, парламент, Ляшко, лидер, подписи, народный депутат, Олег Ляшко, Радикальная партия

Вы сейчас просматриваете новость " Ляшко: Депутаты должны немедленно остановить эпидемию сексуального насилия над детьми". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Надругательство над детьми: как защитить ребенка

Сегодня, 10:32

В прошлом году 4700 детей пострадали от различных преступлений

Химическая кастрация и открытый реестр педофилов: Аброськин рассказал, зачем это нужно

23 июня, 14:33

Первый замглавы Нацполиции уверен, что в вопросе защиты детей от сексуального насилия важно предупредить преступление

Зеленский блестяще «заткнул» соратников Порошенко

Без химии: 10 народных средств от комаров

Украинский военнопленный моряк женился в российском СИЗО

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Зеленский обратился к олигархам насчет Донбасса

В РФ рассказали, чего ждать от Путина по Донбассу

Боярский прокомментировал приговор по делу Кокорина и Мамаева

Зеленский предложил депутатам уволить Луценко

Горячие забеги девушек во время футбольных матчей

Валуев напомнил о страшном недуге. Он продолжает жить

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Володина предупредила, что случится 17 июля: коснется всех

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

Сегодня, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

Сегодня, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю

29 июня, 07:33

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях

ТОП-10 летних способов дополнительного заработка в Украине: на кошках и траве

29 июня, 07:00

В жару хорошо платят строителям, уборщикам и помощникам в огороде

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

В РФ объяснили, почему керченский стрелок убил десятки людей
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь