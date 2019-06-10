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Ляшко представил первую десятку Радикальной партии на выборы в Раду

10 июня, 13:19

Съезд партии проходил возле памятника Тарасу Шевченко в Киеве, где Ляшко показал, с кем пойдет на выборы

Фото: пресс-служба РПЛ
Фото: пресс-служба РПЛ.

Радикальная партия определилась с кандидатами в депутаты, которые будут баллотироваться на выборах в Верховную Раду. В первую десятку вошли в основном действующие депутаты от этой политической силы.

Съезд партии проходил возле памятника Тарасу Шевченко в Киеве, на котором лидер "радикалов" Олег Ляшко озвучил список людей, с которыми пойдет на парламентские выборы.

"Принципы отбора списка – лучшие из лучших, как я и обещал. Посмотрите списки других избирательных партий. Кого вы там увидите? Одна столичная богема, всех, кто не выходят дальше печерских холмов. Что они могут сделать для людей, когда в их списке нет людей от сохи, нет людей из областей, когда в них нет тех, кто знает человеческую жизнь", – заявил он.

В первую десятку вошли следующие лица: Олег Ляшко – лидер РПЛ; народные депутаты от этой политической силы Виктор Галасюк и Андрей Лозовой, заместитель председателя Черновицкого областного совета Инга Маковецкая, народный депутат от "Народного фронта" Иван Савка, руководитель исполкома Радикальной партии Олег Аверьянов, народные депутаты от Радикальной партии Сергей Скуратовский, Дмитрий Линько, Алена Кошелева и Виктор Вовк.

Как сообщали новости "Сегодня", на съезде партии "Европейская солидарность" пятый президент Украины Петр Порошенко представил первую десятку своей партии. В нее вошли, среди прочего, нынешнее руководство парламента, а также военный и певица.

Также президентская политическая сила провела съезд, на котором были озвучены имена первой десятки партии "Слуга народа", которые пойдут на выборы в Верховную Раду. На мероприятии присутствовал и президент Владимир Зеленский.


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Тег выборы, Ляшко, список, Радикальная партия

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