Ляшко: "Дети в трех курточках в садиках сидят, а в Кабмине – Африка"
В Радикальной партии считают, что повышать тарифы для украинцев до европейского уровня – экономически необоснованно
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко собрал на акцию протеста под зданием Кабинета министров людей, возмущенных высокими тарифами на газ и отсутствием тепла в домах. Акция транслировалась на странице Ляшко в Facebook.
Участники акции единогласно приняли резолюцию, которую Ляшко с депутатами своей фракции отнес в Кабмин премьер-министру Владимиру Гройсману. В документе были требования снизить цену на газ, вернуть социальную норму потребления, дать субсидии всем, кто в них нуждается, обеспечить людей теплыми кредитами, а также радикально повысить пенсии и зарплаты.
"Я здесь уже 15 минут стою и мне уже жарко в вашем кабинете, у вас батареи так топят?", – поинтересовался Ляшко в кабинете у Гройсмана.
В ответ на шутку премьера "Это мое сердце греет" политик ответил: "Это замечательно, что у вас такое сердце, но давайте ваши батареи проверим. Греют хорошо. А два дня назад я был в павлоградской больнице, где люди лежат под тремя одеялами и двумя вентиляторами. В детсадах дети в трех куртках сидят. Хотел бы, чтобы вы им сказали, где взять деньги, чтобы у них включили отопление. Нам не нужна Африка в чиновничьих кабинетах – дайте тепло людям!".
По теме высказался и заместитель главы Радикальной партии Виктор Галасюк. Он уверен, что повышать тарифы для украинцев до европейского уровня – экономически необоснованно.
"Как может быть европейская цена на газ в стране, где наименьшая заработная плата в Европе и собственный газ, который стоит в разы дешевле импортного? То, что сегодня делает власть – это грабеж! Чем больше средств люди отдают за коммуналку – тем меньше средств на еду, лекарства, образование и будущее детей", – заявил Галасюк.
Напомним, несколькими днями ранее Ляшко выступил против высоких цен на энергоносители для промышленности. Лидер Радикальной партии уверен, что рост цен на газ негативно скажется на украинской экономике.
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