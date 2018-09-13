Ляшко назвал "охотой на ведьм" обвинения Омеляну

За такие нарушения в Украине можно посадить кого угодно, говорит главный "радикал"

Лидер Радикальной партии считает обвинения детективов НАБУ, выдвинутые министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну, "политически мотивированными и безосновательными".

Об этом Олег Ляшко написал на своей странице в Facebook.

"Обвинения в адрес Омеляна – мизерные, за такие нарушения в Украине можно посадить кого угодно, в том числе, большинство антикоррупционеров. Жил не в том доме две недели... Это не борьба с коррупцией, это охота на ведьм!", – заявил Ляшко.

Народный депутат возмутился, что антикоррупционные органы не предъявляют обвинений тем, кто действительно нарушает закон и ворует миллиарды из бюджета.

По его словам, вместо того, чтобы расследовать миллиардные коррупционные схемы на крупных государственных предприятиях, по поводу которых политическая сила неоднократно обращалась, "набушники лезут в постель – кто с кем живет и где спит".

"Это злоупотребления и пиар перед выборами, обман украинцев, а не реальная борьба с коррупцией! И за этот цирк мы еще должны платить им космические зарплаты?!" – возмутился политик.

Напомним, в экспертных кругах выразили сомнения относительно качества работы детективов НАБУ, которые объявили подозрение министру инфраструктуры Владимиру Омеляну. В поддержку министра высказались депутаты из разных фракций. А народный депутат от РПЛ Андрей Лозовой заявил, что готов взять министра на поруки в случае ареста.

Как сегодня стало известно, НАБУ сообщило о подозрении Омеляну. Детективам удалось установить, что его расходы значительно превышали доходы, а также министр вносил недостоверные данные в е-декларацию. Также чиновник умышленно не внес информацию о внедорожнике BMW X5, отмечают антикоррупционеры.

В свою очередь сам министр отреагировал на подозрение НАБУ, отметив, что не считает инкриминируемые ему преступления серьезными, и заявил, что ему не стыдно за такое смотреть в глаза украинцам.