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Ляшко назвал шаг к продаже земли государственной изменой

14 ноября, 18:24

Лидер Радикальной партии раскритиковал шаг к старту рынка земли

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Лидер Радикальной Партии Олег Ляшко назвал государственной изменой шаг к началу продажи земли. По его мнению, в случае достойного развития аграрного сектора Украина могла бы обеспечить продукцией едва ли не весь мир.

Землю для украинцев он назвал таким же богатством, как, например, нефть для Арабских Эмиратов. Ляшко уверен, что после открытия рынка земли украинцы не смогут свободно распоряжаться своим приобретением.

"Власть … подписала приговор селу и всей Украине – 240 депутатов поддержали закон о рынке земли в первом чтении. Селян вынудят отдать землю за бесценок, продадут ее транснациональным корпорациям и сделают украинцев батраками. Их интересуют только быстрые прибыли от технических культур, которые только истощат наш чернозем. Я буду бороться, чтобы продажа земли была отменена", – пообещал лидер Радикальной партии Украины.

Напомним, ранее Ляшко требовал от парламентской оппозиции немедленно инициировать процедуру импичмента президента.

Кроме того, лидер Радикальной партии выступил с жесткой критикой власти в вопросах энергетики.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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Олег Ляшко Радикальная партия рынок земли продажа земли

Источник: Сегодня

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