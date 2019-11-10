Ляшко требует инициировать процедуру импичмента Зеленскому

Политик рассказал, что визвало у него желание устроить президенту импичмент

Фото: facebook.com/O.Liashko

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко записал и выложил на своей странице в Facebook видеообращение к украинцам, в котором раскритиковал поручение Владимира Зеленского Кабмину разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады закон о требованиях и стандартах к новостям.

Политик считает такую инициативу неконституционным наступлением на свободу слова. И в связи с этим – требует от парламентской оппозиции немедленно инициировать процедуру импичмента президента за эти действия.

Он сообщил, что планирует обратиться в Верховный суд с иском о признании неконституционной инициативу Владимира Зеленского.

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"Я лично уже дал поручение подготовить иск и мы немедленно обратимся в суд, где обжалуем неконституционный указ Зеленского. Я очень надеюсь, что в Украине найдутся судьи, если не в административных, то в Верховном суде, которые признают неконституционным этот указ. И это будет основанием для начала процедуры импичмента президента", – заявил Ляшко.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях Зеленский поручил Кабмину разработать для СМИ общий стандарт новостей. Кабмин обязан разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов, регулирующих деятельность медиа в стране.

В свою очередь министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский объяснил термин "стандарт новостей" в указе Зеленского. По его словам, власть собирается ввести понятия опасная информация, дезинформация, недостоверная информация.

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