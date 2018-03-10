Ляшко прокомментировал политические скандалы недели

Депутат объяснил причины обыска у своего помощника и поддержал пошлины Трампа на импорт стали и алюминия в США

Лидер Радикальной партии Олегом Ляшко прокомментировал политические скандалы и темы недели в эфире телеканала "Украина".

Так Ляшко прокомментировал обыск у своего помощника Александра Богачева, которого подозревают в том, что он предлагал взятку и.о. министра здравоохранения Уляне Супрун за поставку оборудования в Вишневое (пригород Киева).

"Все это ложь и инсценировка. Наша команда требует отставки Супрун. Мой помощник по моему поручению, по обращению мэра Вишневого, добивался, чтобы в больнице города Вишневое установили новый мамограф, потому что там высокий уровень онкологический заболеваний и отсутствует оборудование. И они берут себе в карманы и гребут на офшорные счета. А за то, что мы добиваемся, чтобы в каждой больнице стояло новое оборудование, чтобы украинцы имели возможность лечиться, проходить обследование, выявлять на ранней стадии онкологическое заболевание – нас обвиняют в том, что мы даем взятки", – заявил Ляшко.

Также депутат прокомментировал пошлины Трампа на импорт стали и алюминия в США.

"Трамп говорит: вы хотите продавать в США сталь, алюминий – стройте заводы. Мы говорим тоже самое. Сегодня Украина экспортирует дешевое сырье и дешевую рабочую силу. А я хочу, чтобы мы экспортировали продукцию, чтобы зарабатывали украинцы, и чтобы украинцы работали в родной стране. И поэтому мы предлагаем Законопроект "Купуй українське", – заявил Ляшко и добавил. – "Мы хотим, чтобы из Украины не вывозили сырье, чтобы миллионы украинцев не работали в Польше, Италии, Португалии, и чтобы молодежь не уезжала из страны. А чтобы в Украине ставили заводы, создавали рабочие места и платили зарплаты".

Ранее Ляшко поздравлял украинок, раздавая розы в Киеве.

Также мы писали, что Ляшко призывает вернуть госрегулирование цен в Украине.