Ляшко против Геруса: НАБУ И СБУ обязали начать уголовные производства

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Высший антикоррупционный и Шевченковский суд столицы обязали НАБУ и СБУ начать уголовные производства против Андрея Геруса по заявлениям Олега Ляшко.

Как известно, лидер Радикальной партии считает, что председатель энергетического комитета парламента совершил государственную измену, открыв импорт электроэнергии из России.

Команда лидера Радикальной партии ранее обратилась в НАБУ с заявлением об уголовном преступлении главы энергетического комитета Верховной Рады.

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Ляшко требует, чтобы следователи проверили, как Андрей Герус позволил импорт электроэнергии из России. Кроме того, Ляшко обвиняет Геруса в фальсификации доказательств после того, как политики потолкались в Борисполе.

Видео потасовки в Борисполе – одно из основных доводов в суде по избранию Олегу Ляшко меры пресечения. На записи, говорит обвинение, видно, как экс-нардеп наносит повреждения действующему депутату Андрею Герусу. Но у Ляшко считают – он не нападал. В мужском разговоре пытался предотвратить правонарушение. Герус, говорят политики, во время толкотни должен был быть точно не в аэропорту.

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Но билеты на самолет – это еще мелочь, считают политики. К Герусу есть другая претензия. Ляшко называет ее государственной изменой.

По словам Олега Ляшко, так называемая правка Геруса угрожает энергетической независимости Украины и непосредственно вредит государственным компаниям, шахтам, "Энергоатому" и "Укрэнерго", которые теряют деньги и увольняют людей.

А тем временем Апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения Олегу Ляшко после его толкотни с народным депутатом Андреем Герусом.

Лидер Радикальной партии на время следствия находится на поруках.

Прокуроры попытались обжаловать решение суда первой инстанции, поскольку считают, что лидер Радикальной партии может скрываться. Но суд решил, что их аргументы неубедительны.

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