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Ляшко рассказал, почему международные организации не купили для Украины продукцию для борьбы с коронавирусом

26 мая, 04:33

Елена Кузьмич

На глобальном рынке дефицит СИЗ

Международные организации не закупили и не поставили Министерству здравоохранения продукцию для противодействия распространению коронавируса, в том числе средства индивидуальной защиты.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время эфира на одном из украинских телеканалов.

"Закупки, которые должен был провести Минздрав в феврале через международные организации, Минздрав сделал все возможное, чтобы закупить на 67 млн грн расходных материалов для лабораторий, которые диагностируют коронавирус и СИЗ для медработников. Уже май, а поставки не проведены. 35 млн грн на ПРООН (Программа развития ООН, UNDP) для закупки респираторов – поставки в мае не проведены", – сказал он.

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Ляшко при этом подчеркнул, что "если мы говорим, что так легко закупить СИЗ, прямо возьми и закупи, то это не правда".

Международные организации проводят закупки по заказу Минздрав на глобальном рынке и сталкиваются при этом с дефицитом.

"На глобальном рынке дефицит СИЗ. Ни Crown Agents, ПРООН до сих пор не поставили в Украину СИЗ", – сказал он.

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Ляшко сообщил, что 90% СИЗ, которые были поставлены в больницы медикам, работающим с пациентами с Covid-19, были закуплены бизнесом в качестве волонтерской помощи.

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Ляшко подчеркнул, что медики заражаются коронавирусной инфекцией, в частности, путем внутрибольничного инфицирования.

"Сегодня это первая эпидемия, когда реально регистрируют внутрибольничные инфицирование. Мы сегодня имеем реальную картину. Мы не скрыли заболеваемость ни одного врача. Мы фиксируем (заболевание – Ред.), проводим расследование и дальше будут выплаты (денежных средств инфицированным медикам – Ред.). Это вопросы инфекционного контроля. Инфекционный контроль это не только СИЗ", – резюмировал он.

Ранее Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения Украины не манипулировало цифрами, а объективно пересчитывало показатели критериев для послабления карантина в регионах.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Украина коронавирус Виктор Ляшко

Источник: Интерфакс-Украина

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