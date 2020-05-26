Никакой манипуляции с цифрами нет: Ляшко уверяет, что Минздрав не подтасовывает показатели для послабления карантина

Министерство здравоохранения Украины не манипулировало цифрами, а объективно пересчитывало показатели критериев для послабления карантина в регионах.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов.

Напомним, что решение о послаблении карантина принимается на основании трех критериев: показатель инцидентности (12 новых случаев заболевания на 100 тыс. населения), показатель загрузки больниц для пациентов с COVID-19 не более 50% и показатель тестирования – 12 за последние 7 дней на 100 тыс. чел. населения.

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По словам Ляшка, показатели по Луганской и Донецкой области были пересчитаны с учетом населения, которое проживает на подконтрольной территории. Также показатели тестирования были пересчитаны в Полтавской области и Днепропетровской области.

"Мы не пошли на поводу у некоторых глав областей, которые простили нас исключить показатель тестирования, которым много манипулируют. У нас не так плохо с тестированием, как нам рассказывают", – заметил он.

Ляшко напомнил, что показатели заболеваемости были пересчитаны также и для Киева.

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"Когда была зарегистрирована вспышка в интернате, в этот день в Киеве было 167 случаев. Когда пересчитали данные отдельно в те дни, то в эту субботу получалось всего 47 случаев. Это позволило уменьшить инцидентность с 15,7 до 11,8 на 100 тыс. населения, в Киеве эта цифр держится уже третий день", – пояснил он.

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Ляшко заверил, что "никакой манипуляции с цифрами нет".

"Это статистика и оперативный расчет", – резюмировал главный санитарный врач.

Ранее сообщалось, что Украина будет выходить из карантина по примеру Польши.

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