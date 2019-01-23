Ляшко рассказал Ягланду об опасности для Совета Европы со стороны России

Умиротворение России и прощение ее грехов положит конец Совету Европы как организации, основанной на ценностях

Facebook Олега Ляшко.

Ляшко рассказал Ягланду об опасности для Совета Европы со стороны России //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/895/915/5c48959155c2c.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/895/915/5c48959155c2c.jpg 2019-01-23T18:26:00+02:00 Политика Умиротворение России и прощение ее грехов положит конец Совету Европы как организации, основанной на ценностях

В Страсбурге прошла встреча украинской делегации с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом. Об этом лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил на своей странице в Facebook.

По словам украинского политика, он заявил Ягланду, что на международной арене все украинские политические силы, представленные в ПАСЕ, объединены вокруг защиты национальных интересов и категорически отвергают возможность возвращения делегации России без выполнения ею многочисленных резолюций ПАСЕ по ее агрессии против Украины.

"Совет Европы несмотря на финансовые проблемы не должен поддаваться шантажу России. Нельзя менять принципы на деньги! Умиротворение России и прощение ее грехов за российские деньги положит конец Совету Европы как организации, основанной на ценностях", – подчеркнул Ляшко.

По его мнению, Совет Европы может повторить печальную участь довоенной Лиги Европы: "Ведь Совет Европы переживает кризис, потому что теряет четкое видение смысла своего существования. Он должен найти внутреннюю силу и способность дать мощный ответ на вызовы со стороны России".

Ляшко уверен, что Совет Европы должен подтвердить единство, принципы и ценности Европы и таким образом, восстановить доверие к себе, найти свое место в этом сложном мире как проводник верховенства права, прав человека и демократии.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что на встрече украинской делегации с генсеком Ягландом в ПАСЕ будет обсуждаться вопрос России.

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