Ляшко требует ограничить зарплаты судьям

Лидер Радикальной партии зарегистрировал законопроект о сбалансировании вознаграждений украинским судьям.

Фото: Facebook Олега Ляшко.

Ляшко требует ограничить зарплаты судьям //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/416/3a4/5c74163a414c7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/416/3a4/5c74163a414c7.jpg 2019-02-27T14:14:37+02:00 Политика Лидер Радикальной партии зарегистрировал законопроект о сбалансировании вознаграждений украинским судьям.

По подсчетам лидера фракции Радикальной партии, суммарная зарплата судьи Верховного суда Украины вместе с помощью на оздоровление превышает 130 000 евро в год. По данным депутата, это самый высокий после Шотландии судейский доход в Европе. Также Ляшко подсчитал, что сумма вознаграждения судьям Верховного суда и членам Высшего совета правосудия в 65 раз выше минимальной и в 27 раз выше средней заработной платы по Украине. Максимальная зарплата судьи ВСУ и КСУ может превышать минималку в 200 раз, сообщает лидер радикалов.

"Нигде в мире таких соотношений оплаты труда не существует", – возмущается народный депутат.

Проблема не только в завышенных окладах, отмечает Ляшко, но и в надбавках и льготах служителей Фемиды.

"Закон устанавливает зарплату в местных судах в размере 30 минимумов, в апелляционных – 50, в Верховном суде – 75. Но это только оклад. А еще надбавки к окладу, до 80% – за выслугу лет, 15-20% – за научную степень, 5 и 10% – за работу с секретными документами. Эти три надбавки в максимальном размере достигают 110% и более. А еще региональный коэффициент до 25%, и другие льготы, включая служебный транспорт, санаторно-курортное лечение и тому подобное.

Привязываясь к минимальной зарплате на момент введения этих норм в 1600 грн. (С 1.01.2017 г.), оклад судьи Верховного Суда составляет 120 тыс грн. (75 х 1,6). Максимальная надбавка – еще 132 тыс. Набегает уже более 252 тыс. А с учетом регионального коэффициента Киева набегает уже 315 тыс в месяц и выше", – подсчитал лидер РПЛ.

Он добавил, что оплата судьи Верховного суда Польши в три раза меньше и не превышает 105-120 тыс. грн, в Чехии, Латвии, Литве размер судейского дохода еще ниже.

В своем проекте закона политик предлагает ограничить размер оклада судьи местного суда – на уровне 25 прожиточных минимумов, судьи ВСУ – 45 прожиточных минимумов, а также отменить региональные коэффициенты и снизить доплаты. По его словам, это позволит избежать дисбаланса и несправедливости в оплате труда.

Ранее Ляшко зарегистрировал проект постановления, которым требует вернуть в госбюджет 1,4 млрд грн премии руководителей "Нафтогаза" и также привести их зарплаты в соответствие со средними по стране. Если средства не вернут добровольно – Ляшко обещает добиться ареста счетов главы "Нафтогаза" Коболева через суд.

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