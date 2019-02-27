Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,98
30,65
УКР
Главная Больше  Новости политики

Ляшко требует ограничить зарплаты судьям

Сегодня, 14:14

Лидер Радикальной партии зарегистрировал законопроект о сбалансировании вознаграждений украинским судьям.

Фото: Facebook Олега Ляшко
Фото: Facebook Олега Ляшко.
Ляшко требует ограничить зарплаты судьям //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/416/3a4/5c74163a414c7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/416/3a4/5c74163a414c7.jpg Политика Лидер Радикальной партии зарегистрировал законопроект о сбалансировании вознаграждений украинским судьям.

По подсчетам лидера фракции Радикальной партии, суммарная зарплата судьи Верховного суда Украины вместе с помощью на оздоровление превышает 130 000 евро в год. По данным депутата, это самый высокий после Шотландии судейский доход в Европе. Также Ляшко подсчитал, что сумма вознаграждения судьям Верховного суда и членам Высшего совета правосудия в 65 раз выше минимальной и в 27 раз выше средней заработной платы по Украине. Максимальная зарплата судьи ВСУ и КСУ может превышать минималку в 200 раз, сообщает лидер радикалов.

"Нигде в мире таких соотношений оплаты труда не существует", – возмущается народный депутат.

Проблема не только в завышенных окладах, отмечает Ляшко, но и в надбавках и льготах служителей Фемиды.

"Закон устанавливает зарплату в местных судах в размере 30 минимумов, в апелляционных – 50, в Верховном суде – 75. Но это только оклад. А еще надбавки к окладу, до 80% – за выслугу лет, 15-20% – за научную степень, 5 и 10% – за работу с секретными документами. Эти три надбавки в максимальном размере достигают 110% и более. А еще региональный коэффициент до 25%, и другие льготы, включая служебный транспорт, санаторно-курортное лечение и тому подобное.

Привязываясь к минимальной зарплате на момент введения этих норм в 1600 грн. (С 1.01.2017 г.), оклад судьи Верховного Суда составляет 120 тыс грн. (75 х 1,6). Максимальная надбавка – еще 132 тыс. Набегает уже более 252 тыс. А с учетом регионального коэффициента Киева набегает уже 315 тыс в месяц и выше", – подсчитал лидер РПЛ.

Он добавил, что оплата судьи Верховного суда Польши в три раза меньше и не превышает 105-120 тыс. грн, в Чехии, Латвии, Литве размер судейского дохода еще ниже.

В своем проекте закона политик предлагает ограничить размер оклада судьи местного суда – на уровне 25 прожиточных минимумов, судьи ВСУ – 45 прожиточных минимумов, а также отменить региональные коэффициенты и снизить доплаты. По его словам, это позволит избежать дисбаланса и несправедливости в оплате труда.

Ранее Ляшко зарегистрировал проект постановления, которым требует вернуть в госбюджет 1,4 млрд грн премии руководителей "Нафтогаза" и также привести их зарплаты в соответствие со средними по стране. Если средства не вернут добровольно – Ляшко обещает добиться ареста счетов главы "Нафтогаза" Коболева через суд.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег законопроект, зарплаты, ляшко, судьи

Вы сейчас просматриваете новость " Ляшко требует ограничить зарплаты судьям". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Минималка" в Украине должна вырасти вдвое: Гройсман назвал сумму

Сегодня, 12:33

Глава правительства уверен, что повышение минимальной зарплаты вполне реально

Порошенко внесет в Раду предложение по наказанию за незаконное обогащение

Сегодня, 13:28

Конституционный суд отменил статью о незаконном обогащении и президент теперь хочет исправить положение

С марта каждый дачник должен платить государству

Дантес выставил напоказ самую интимную часть тела Дорофеевой

Украинцы массово вступают в армию Путина: поражающие цифры

Генерал рассказал, когда случится военное вторжение в Украину

Ани Лорак удивила сеть своим внешним видом: «Беременна?»

Уникальное вооружение ВСУ вызвало страх у боевиков на Донбассе

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

В деле по "заговору Савченко-Рубана" в СБУ резкий разворот

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером
Загрузка...

400 метров по-украински: два наших пловца – на одном пьедестале в Бельгии

24 февраля, 22:25

Михаил Романчук завоевал золото, а его соотечественнику Сергею Фролову на этой же дистанции досталась бронза

Доллар ушел в пике: чего ждать от курса весной

Сегодня, 07:18

На снижение цены на валюту влияют посевная и выборы президента

От чего больше всего испытывают стресс украинцы: результаты исследования

Вчера, 06:54

Мужчины страдают от безработицы, а женщины — от несправедливости

Три трассы в Украине могут стать платными: "Укравтодор" назвал направления

25 февраля, 07:51

Из 10 вариантов платными могут быть три. Эксперты: народ заманят разными тарифами

В Украине хотят развивать социальное предпринимательство

25 февраля, 07:39

Что это за вид бизнеса и в чем выгода

Важное нововведение от «ПриватБанк»: уже в марте коснется каждого

Умер известный комик: его шутки знает каждый

Собчак и Виторган впервые прокомментировали свой развод