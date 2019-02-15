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Ляшко зарегистрировал постановление о возвращении руководством "Нафтогаза" 45 млн евро премии 

Сегодня, 20:38

Политик возмущается непрозрачным, по его мнению, режимом функционирования "Нафтогаза" и "заоблачными", по его оценкам, зарплатами в ведомстве

Олег Ляшко
Олег Ляшко. Фото: Сегодня
Ляшко зарегистрировал постановление о возвращении руководством "Нафтогаза" 45 млн евро премии  //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/b2b/c25/5c4b2bc257032.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/b2b/c25/5c4b2bc257032.jpg Политика Политик возмущается непрозрачным, по его мнению, режимом функционирования «Нафтогаза» и «заоблачными», по его оценкам, зарплатами в ведомстве

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко зарегистрировал постановление обязать руководство "Нафтогаза" вернуть в госбюджет 45 млн евро (1 млрд 395 млн грн) премии. Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети Facebook

Также в своем проекте постановления Ляшко предлагает не продолжать контракт с Андреем Коболевым и привлечь его к уголовной ответственности. 

"Из государственного бюджета Украины привлекались огромные средства на решение спора в Стокгольмском арбитраже на услуги юридической компании "Wikborg, Rein & Co DA Advokatfirma" и других, а средства, которые якобы были выиграны в споре с ОАО "Газпром", так и не вернулись в бюджет Украины", - говорится в пояснительной записке к документу.

Политик возмущается непрозрачным, по его мнению, режимом функционирования "Нафтогаза" и "заоблачными", по его оценкам, зарплатами в ведомстве.

Отчитаться о выполнении этого постановления в случае его принятия члены правительства должны будут до 1 апреля 2019 года.

Напомним, 30 мая 2018 года пресс-служба "Нафтогаза" сообщила, что наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение о выплате сотрудникам компании премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с ПАО "Газпром" по транзитному контракту.

"Общий объем выплат утвержден на уровне 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 млрд долл. США), он будет составлять 46,3 млн долл. США. Из этой суммы будет выплачен налог на доходы физических лиц и другие сборы на сумму свыше 9 млн долларов США. В перечне сотрудников компании, которые получат премию, – 41 человек, которые прямо или опосредовано внесли значительный вклад в достижение этого результата. Этот перечень не ограничивается топом-менеджментом компании, а сумма премии зависит от личного вклада каждого сотрудника", – сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

В конце января 2019 года Коболев сообщил, что написал заявление о перечислении своей зарплаты благотворительным организациям.

Накануне Ляшко потребовал не подписывать контракт с Коболевым, пока тот не вернет премию в бюджет. Лидер Радикальной партии отметил, что правительство не должно продлевать трудовой контракт с главой "Нафтогаза".

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Тег Нафтогаз, ляшко, Нафтогаз Украины

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