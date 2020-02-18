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Ляшко: Украина не может договориться с Путиным по одной причине

18 февраля, 23:15

Цели Москвы и Киева - противоположные, подчеркнул политик

Фото: Олег Ляшко/Facebook

Фото: Олег Ляшко/Facebook

Президент России Владимир Путин хочет вернуть Российскую империю и СССР. Такое мнение в эфире одного из украинских телеканалов выразил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"У Путина есть амбиция – и он считает, что это правильная амбиция – он хочет восстановить Российскую империю и Советский Союз. Но без Украины это невозможно, наша амбиция противоположная. Мы не можем договориться с Путиным по одной причине – у нас противоположные цели. Его цель – слабая Украина, наша цель – сильная Украина. Его цель – уничтожить Украину, наша цель – сберечь Украину. Его цель – захватить, наша цель – защищать. И оттого, кто у него будет помощником, цель Путина не изменится. Точно так же, как и не должна измениться наша цель: защищать страну, привести ее к экономическому успеху и привести ее к победе", – заявил Ляшко.

Как мы писали ранее, известный российский журналист Андрей Колесников, входящий в кремлевский пул, рассказал, когда уйдет Путин. По его словам, это произойдет в 2024 году, по истечении президентского срока Путина.

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"После 2024 года он будет где-то поблизости, но у страны будет другой президент", – заявил Колесников в интервью российскому журналисту Юрию Дудю.

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Олег Ляшко

Источник: Сегодня

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