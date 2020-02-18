Когда уйдет Путин: известный российский журналист дал четкий ответ

По словам Колесникова, после 2024 года он будет где-то поблизости, но у страны будет другой президент

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Известный российский журналист Андрей Колесников, входящий в кремлевский пул, утверждает, что Путин перестанет быть президентом после 2024 года, то есть по истечении президентского срока.

"Я для себя понимаю, что Путин с нами до 2024 года (до окончания президентского срока – Ред.). Вот это для вас до конца, или нет? ... Я уверен, что через четыре года этот человек точно совершенно отойдет в сторону. Потому что он с уважением, граничащим с почтением, относится к правилам игры, которые, собственно говоря, сам и создает (поправки в Конституцию РФ – Ред)... После 2024 года он будет где-то поблизости, но у страны будет другой президент", – заявил он в интервью российскому журналисту Юрию Дудю. В тренде Грядут тяжелые времена: Пристайко предупредил об угрозе войны России и Беларуси

Отметим, что в 2024 году Путин уже не будет иметь права баллотироваться на следующий президентский срок, но уже сейчас и в самой России, и в мире обсуждают варианты, как российский лидер может остаться у власти после этого срока. Ранее в комментарии сайту "Сегодня" эксперты указывали на возможный коварный сценарий с задействованием Беларуси. Россия может присоединить к себе Беларусь, и тогда для хозяина Кремля открывается поле для маневров.

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