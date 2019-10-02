Ляшко: Я возвращаюсь из политического отпуска

Фото: Facebook Олега Ляшко

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко объявил о возвращении из "политического отпуска".

"Приветствую, дорогие друзья и уважаемые украинцы. Два месяца после выборов я фактически был в политическом отпуске. Кто-то, правда, думал, что на политическом кладбище. Но не дождется", – сказал он в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Я возвращаюсь из политического отпуска, … чтобы объединить нацию для защиты своего будущего. До встречи на поле битвы!" – добавил лидер Радикальной партии.

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Напомним, в июле в Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. В избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе были внесены 22 политические партии и блока, в 199 одномандатных округах были зарегистрированы почти 6 тысяч кандидатов, которые представляли 65 партий.

Сайт "Сегодня" внимательно следил за подсчетом голосов Центральной избирательной комиссией.

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