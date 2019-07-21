ЦИК публикует результаты выборов Верховной Рады

На внеочередных выборах украинского парламента ЦИК принимает данные из избирательных округов

21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, отданных за ту или иную политическую силу, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки .

В избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе были внесены 22 политические партии и блоки, в 199 одномандатных округах были зарегистрированы почти 6 тысяч кандидатов, которые представляют 65 партий.

По результатам экзит-полов 5% барьер преодолевают пять партий

Слуга народа – 43,9%

Оппозиционная платформа – За жизнь – 11,5%

Европейская солидарность – 8,9%

Батькивщина – 7,6%

Голос – 6,3%

ЦИК ведет подсчет голосов и по мере поступления информации публикует данные.

По состоянию на 21:40 из 40 одномандатных избирательных округов из 199 ЦИК получила информацию о завершении голосования.

Количество избирателей, внесенных в список избирателей (на момент окончания голосования) - 5772969

Количество избирателей, получивших избирательные бюллетени (на момент окончания голосования) - 2882879

Большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов"

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